В результате атаки российских дронов на город Измаил в Одесской области в пятницу погибли три человека, еще 11 пострадали, сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер.
В результате российского удара по Одесской области погибли три человека
В результате атаки пострадали многоквартирные жилые дома и частные дома. Возникло несколько пожаров.
Погибли две женщины в возрасте 90 и 69 лет, а также 73-летний мужчина.
Среди пострадавших - один ребенок.
Украинцы ночью сбили 24 из 32 российских дронов
В ночь на пятницу россияне запустили по Украине три ракеты разного типа и 32 дрона.
Россияне выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М/КВ-23" с оккупированного Крымского полуострова и две крылатые ракеты H-22 из акватории Черного моря.
Силы ПВО Украины сбили 24 дрона Shahed.
Еще три беспилотника упали сами, а один залетел в воздушное пространство Румынии.
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