Впервые в Латвии пройдет цирковое представление труппы Upsala-Circus

В этот день рижские зрители увидят спектакль "Чемоданы" - сборник коротких цирковых новелл, основной темой которых станет эмиграция. Молодые артисты рассказывают о своем опыте и своих чувствах, которые они переживали в момент их личной эмиграции, причиной которой послужила война.

С помощью цирковых жанров - воздушной акробатики, контактного жонглирования, диабло, а также современного танца, они разберут на образы ситуации последних двух лет жизни, задавая себе главный вопрос: "Что я найду в своём чемодане, и поможет ли это продолжить путь в новом мире или заставит замереть на месте в ожидании?".

Чемодан - это символ нашего времени. А в последние два года, со всеми потрясениями и перемещениями, этот символ и вовсе обрел новый, самостоятельный смысл.

Фото: Upsala-Circus

Все актеры спектакля "Чемоданы" - профессиональные цирковые артисты, более шести лет участвующие в постановках Upsala-Circus. Музыкальное сопровождение для спектакля, дополняющее и углубляющее эффект трюкового ряда, создал молодой композитор Даниил Каранкевич.

Фото: Upsala-Circus

Upsala-Circus – это современный цирк, где соединяются акробатика, жонглирование, контемпорари, элементы уличной культуры, паркура и брейкданса. С 2022 года основная часть труппы базируется в Германии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!