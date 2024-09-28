Между Эстонией и Россией начнут действовать новые правила пересечения границы

Эстония готова к внедрению цифровой пограничной системы Entry/Exit System, рассказали Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии (PPA). С 10 ноября на внешних границах всего Евросоюза в паспорта въезжающих больше не будут ставить штампики, все данные будут храниться в электронном виде. Нововведение коснется граждан стран, не входящих в Евросоюз, в том числе России, Украины и Беларуси.