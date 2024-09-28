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Между Эстонией и Россией начнут действовать новые правила пересечения границы

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Гражданам третьих стран при въезде в ЕС перестанут ставить штампики в паспорта.
Гражданам третьих стран при въезде в ЕС перестанут ставить штампики в паспорта. Фото: EES

Эстония готова к внедрению цифровой пограничной системы Entry/Exit System, рассказали Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии (PPA). С 10 ноября на внешних границах всего Евросоюза в паспорта въезжающих больше не будут ставить штампики, все данные будут храниться в электронном виде. Нововведение коснется граждан стран, не входящих в Евросоюз, в том числе России, Украины и Беларуси.

Entry/Exit System (EES) - это электронная система, которая будет регистрировать все перемещения людей из стран, не входящих в Евросоюз, в Шенгенскую зону, которая включает все страны ЕС (за исключением Кипра и Ирландии), а также Исландию, Норвегию и Швейцарию.

Разработка такой "умной границы" началась еще несколько лет назад, и изначально запуск планировался в 2022 году, однако его не раз откладывали: то мешал ковид, то возникали технические неполадки.

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