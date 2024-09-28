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Возгорание электроприбора в Риге: из здания были эвакуированы 30 человек

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Пожарный
Пожарный Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу днем, 27 сентября,  из-за произошедшего по причине горевшего электроприбора пожара из общественного здания в Риге были эвакуированы 30 человек, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Сандра Вейиня.

На ул. Элизабетес в подвальном этаже шестиэтажного общественного здания горело электрооборудование на площади 0,5 кв. м.

До приезда VUGD из здания эвакуировались 20 человек, еще десять были эвакуированы пожарными.

За прошедшие сутки не было зарегистрировано пожаров, в которых бы пострадали люди.

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