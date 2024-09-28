Возгорание электроприбора в Риге: из здания были эвакуированы 30 человек

На ул. Элизабетес в подвальном этаже шестиэтажного общественного здания горело электрооборудование на площади 0,5 кв. м.

До приезда VUGD из здания эвакуировались 20 человек, еще десять были эвакуированы пожарными.

За прошедшие сутки не было зарегистрировано пожаров, в которых бы пострадали люди.

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