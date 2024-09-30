Большое событие в кинотеатрах Латвии - до них добрался новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы "Мегалополис". Почему создание картины растянулось на 45 лет и за что новинку от автора "Крестного отца" и "Апокалипсиса сегодня" то смешивают с грязью, то преподносят до небес - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
В кинотеатрах - новый фильм от автора "Крестного отца". Он шел к экранам 40 лет
Мегаполис Новый Рим в США. Гениальный архитектор Цезарь Катилина (Адам Драйвер), способный останавливать время, грезит мечтой перестроить вырождающийся город при помощи открытого им фантастического материала мегалон, создав тем самым настоящую утопию. Ему противостоит мэр города, ретроград Франклин Цицерон (Джанкарло Эспозито), чья дочь (Натали Эммануэль) влюбляется в Цезаря. Тем временем кузен Катилины Клавдий (Шайа Лабаф) пытается захватить власть в Новом Риме.
Про то, что "отец Нового Голливуда" - автор "Крестного отца", "Разговора" и "Дракулы" Фрэнсис Форд Коппола - шел к съемкам проекта своей мечты больше сорока лет, а для покрытия бюджета использовал доходы от своих виноделен, сказано уже много. Но почему же так получилось? Все просто - титана, который в 70-х буквально изменил ход развития американского и мирового кино, давно окрестили "погибшим богом", фильмы которого вот уже почти тридцать лет раздражают критиков и не приносят денег продюсерам.