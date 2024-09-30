Про то, что "отец Нового Голливуда" - автор "Крестного отца", "Разговора" и "Дракулы" Фрэнсис Форд Коппола - шел к съемкам проекта своей мечты больше сорока лет, а для покрытия бюджета использовал доходы от своих виноделен, сказано уже много. Но почему же так получилось? Все просто - титана, который в 70-х буквально изменил ход развития американского и мирового кино, давно окрестили "погибшим богом", фильмы которого вот уже почти тридцать лет раздражают критиков и не приносят денег продюсерам.