Сердце - это не почка, и оно не должно жить в жиру. Чтобы сердце оставалось здоровым как можно дольше, нужно питаться сбалансированной диетой и тренировать регулярными физическими нагрузками, объясняют президент Латвийского общества кардиологов, кардиолог, профессор Андрей Эрглис и физиотерапевт университетской клинической больницы имени Паула Страдиня Лина Пуга в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot, об этом сообщает портал Lsm.lv.
Сердце нужно беречь и тренировать: советы от латвийского кардиолога
29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Цель этого дня - побудить людей уделять больше внимания своему здоровью, чтобы наши сердца работали как можно дольше, заявила руководитель ассоциации ParSirdi.lv Инесе Мауриня.
Всемирный день сердца подчеркивает три важных аспекта. Первый - это здоровый образ жизни, который представляет собой сбалансированное питание, достаточное количество физических упражнений и здоровый сон. Также важно отказаться от вредных привычек и постараться снизить стресс.
Второй аспект заключается в том, что важно регулярно проверять здоровье сердца у семейного врача. В-третьих, напомнить законодателям и лицам, принимающим решения, о здоровье сердца. В Латвии началась работа по разработке плана по сердечно-сосудистым заболеваниям, в котором обобщаются хорошие инициативы, но важно продолжать эту работу, сказала Мауриня.
Сердце необходимо защищать и тренировать
"Вы знаете, сколько крови сердце перекачивает за день? Цифра очень велика - это 10 тонн. Если сердце не перекачивает кровь к нашим клеткам и всему остальному, значит, все остальное работает недостаточно хорошо.
Раньше была поговорка: живи как почка в жире, но сердце не должно жить в жиру", - сказал Эрглис.
Чтобы наши сердца не жили в жире, нам необходимо задуматься о своем питании и заниматься физическими нагрузками в достаточном количестве.
Эрглис подчеркнул, что научно доказано - физические нагрузки оказывают большое влияние на качество жизни и выживаемость человека. Физическая активность - одна из основ нашего здоровья.
"Очень важно, чтобы была целенаправленная регулярная физическая активность умеренной интенсивности каждый день - 150 минут в неделю, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Это очень, очень приветствуется. Альтернативы этому нет, и это правильный путь к здоровому и счастливому сердцу", - сказала Пуга.
Физиотерапевт подчеркнула, что начинать никогда не поздно. Каждое движение имеет значение, и никакая активность не является слишком маленькой.
"Любое движение, даже небольшое - да. Оно должно быть регулярным, это оно очень важно в долгосрочной перспективе. (...) Ходить на работу пешком в бодром темпе - это уже очень важно и действительно оказывает статистически значимое долгосрочное влияние на качество нашей жизни и продолжительность жизни", - отметила физиотерапевт.
Каждый должен заниматься спортом, но безопасно
В то же время людям, уже достигшим определенного возраста или имеющим ранее перенесенные заболевания, а возможно, и врожденные пороки сердца, не следует самостоятельно начинать заниматься спортом, напомнил Эрглис. Это касается и тех, кто хоть и молод, но никогда раньше по-настоящему не занимался спортом.
"Нужно проверить свое здоровье, прежде чем приступить к физическим нагрузкам.
Если мы посмотрим на молодых людей в возрасте от 30 до 40 лет, эти люди не должны умирать в спортивных залах, и поэтому перед занятиями спортом нужно сдать минимальные тесты", - сказал кардиолог.
В том случае, если у человека уже возникли проблемы со здоровьем сердца, занятия спортом можно не прекращать и не откладывать, но нагрузку нужно скорректировать в зависимости от ситуации и возможностей человека.
"На самом деле, после любой операции на сердце, а также инвазивной кардиологии, а также после инфаркта миокарда необходимо определиться, как нам следует заниматься спортом, но мы должны заниматься спортом. Если меня спросят, смогу ли я после операции заниматься спортом, то вопрос не в том, сможете ли вы, вы должны это делать", - подчеркнул Эрглис.
Физиотерапевт может помочь определить, какая нагрузка наиболее подходит каждому человеку. Именно нагрузка средней интенсивности дает лучший вклад в работу сердца. Это примерно +20 ударов в состоянии покоя.
"Это значит, что следует определять частоту пульса в состоянии покоя, а начальную тренировку проводить с повышением частоты пульса на 20 ударов в минуту. Сначала не более. Это рекомендуется, но, конечно, нужно также следить за насыщением кислородом и самочувствием", - сказала Пуга.
Также с целью улучшения здоровья сердца рекомендуется начинать с так называемых циклических занятий – походов в спортивные клубы, катания на лыжах, езды на велосипеде и быстрой ходьбы, но к ним необходимо постепенно добавлять силовые тренировки, посоветовала Пуга.
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