Сердце нужно беречь и тренировать: советы от латвийского кардиолога

Если мы посмотрим на молодых людей в возрасте от 30 до 40 лет, эти люди не должны умирать в спортивных залах, и поэтому перед занятиями спортом нужно сдать минимальные тесты", - сказал кардиолог.

В том случае, если у человека уже возникли проблемы со здоровьем сердца, занятия спортом можно не прекращать и не откладывать, но нагрузку нужно скорректировать в зависимости от ситуации и возможностей человека.

"На самом деле, после любой операции на сердце, а также инвазивной кардиологии, а также после инфаркта миокарда необходимо определиться, как нам следует заниматься спортом, но мы должны заниматься спортом. Если меня спросят, смогу ли я после операции заниматься спортом, то вопрос не в том, сможете ли вы, вы должны это делать", - подчеркнул Эрглис.

Физиотерапевт может помочь определить, какая нагрузка наиболее подходит каждому человеку. Именно нагрузка средней интенсивности дает лучший вклад в работу сердца. Это примерно +20 ударов в состоянии покоя.

"Это значит, что следует определять частоту пульса в состоянии покоя, а начальную тренировку проводить с повышением частоты пульса на 20 ударов в минуту. Сначала не более. Это рекомендуется, но, конечно, нужно также следить за насыщением кислородом и самочувствием", - сказала Пуга.

Также с целью улучшения здоровья сердца рекомендуется начинать с так называемых циклических занятий – походов в спортивные клубы, катания на лыжах, езды на велосипеде и быстрой ходьбы, но к ним необходимо постепенно добавлять силовые тренировки, посоветовала Пуга.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!