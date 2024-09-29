Видео В Telegram-каналах разведка России предлагает совершать убийства в Европе за деньги

Как изучило интернет-издание Dossier Center, для проведения подобных операций в главном управлении Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) создан специальный отдел, ответственный за саботаж за рубежом. Для спецопераций исполнителей ищут не по идеологическим убеждениям. Для контактов также используются преступные группировки. В качестве исполнителей рассматриваются и люди без конкретного места жительства, наркоманы. Любой, кто ради нескольких сотен евро готов рискнуть.

Недавно мы видели, как коктейлем Молотова подожгли Музей оккупации в Риге. Задержанные ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей в связи с наркотиками. Нападение организовано из Даугавгривской тюрьмы в Даугавпилсе. Один из заключенных нашел контакт за стенами тюрьмы и поручил найти исполнителей для нападения на музей. Как показало расследование, проведенное Dossier Center, с российской стороны за преступлением следил некий Wlodek Lyakh. За этим псевдонимом скрывается офицер ГРУ Владимир Липченко. Аккаунт Telegram под названием "Влодек" был связан с номером телефона, который использовал Липченко. Липченко работает под руководством полковника ГРУ Дениса Смолянинова, курирующего устраиваемые ГРУ саботажи в западных странах.

Сотрудники ГРУ используют для проведения саботажей "дропы" - лица, завербованные Telegram-каналами. Слово "дропы" означает, что в случае поимки их можно без проблем "кинуть" и искать следующие. Организаторов "дропов" называют "дроповодами".