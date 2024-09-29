В Польше в прошлом году арестовали группу людей, которых обвинили в шпионаже в пользу России и попытке саботировать поезда, перевозившие оружие и помощь Украине. В Германии арестованы граждане Германии и России по подозрению в подготовке взрывов и поджогов на промышленных и военных объектах, в том числе на военных базах США.
Видео ⟩ В Telegram-каналах разведка России предлагает совершать убийства в Европе за деньги
В российской спецслужбе создан специальный отдел, агенты которого вербуют в Telegram-каналах устроителей диверсий в Европе. Предложение включает в себя как осквернение памятников или порчу имущества, так и организацию убийств. Как изучили международные журналисты - поджог Музея оккупации в Риге тоже был операцией, организованной российскими спецслужбами, сообщает передача Nekā personīga.
В мае этого года газета Financial Times сообщала, что разведывательные агентства европейских стран предупреждали свои правительства об усиленной угрозе саботажа со стороны Кремля. Как отмечает издание, российские спецслужбы как напрямую, так и через посредников активно готовят взрывы, поджоги и повреждения инфраструктуры на территории Европы, особо не беспокоясь о гибели мирных жителей и судьбе исполнителей. Главная цель атак - замедлить поставки оружия Украине и вызвать сомнения у европейцев в том, действительно ли следует поддерживать Украину.
С момента полномасштабного вторжения России в Украину в ряде европейских стран регулярно происходят различные акты саботажа. Горят производства, задерживаются диверсанты, планирующие взрывы на железных дорогах, портятся стены домов, разрушаются имущество и автомобили.
Как изучило интернет-издание Dossier Center, для проведения подобных операций в главном управлении Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) создан специальный отдел, ответственный за саботаж за рубежом. Для спецопераций исполнителей ищут не по идеологическим убеждениям. Для контактов также используются преступные группировки. В качестве исполнителей рассматриваются и люди без конкретного места жительства, наркоманы. Любой, кто ради нескольких сотен евро готов рискнуть.
Недавно мы видели, как коктейлем Молотова подожгли Музей оккупации в Риге. Задержанные ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей в связи с наркотиками. Нападение организовано из Даугавгривской тюрьмы в Даугавпилсе. Один из заключенных нашел контакт за стенами тюрьмы и поручил найти исполнителей для нападения на музей. Как показало расследование, проведенное Dossier Center, с российской стороны за преступлением следил некий Wlodek Lyakh. За этим псевдонимом скрывается офицер ГРУ Владимир Липченко. Аккаунт Telegram под названием "Влодек" был связан с номером телефона, который использовал Липченко. Липченко работает под руководством полковника ГРУ Дениса Смолянинова, курирующего устраиваемые ГРУ саботажи в западных странах.
Сотрудники ГРУ используют для проведения саботажей "дропы" - лица, завербованные Telegram-каналами. Слово "дропы" означает, что в случае поимки их можно без проблем "кинуть" и искать следующие. Организаторов "дропов" называют "дроповодами".
Обращение к людям происходит также с использованием набравших популярность прокремлевских каналов, таких как "Антифашисты Прибалтики". Вбрасывается призыв подавать заявки на проведение каких-либо мероприятий, собирая информацию, фотографируя стратегические объекты. Если люди откликаются - значит, уже идет индивидуальная работа. И первые задачи небольшие. Чтобы проверить надежность. Например, переместить наркотические вещества или создать счет в одном из банков. У "дроповодов" есть конкретный инструктаж, что нужно спрашивать у контактных лиц, "дропов". Например, сколько у них свободного времени, используют ли они VPN и имеют ли навыки обращения с криптовалютами. Если "дроп" проявил себя достаточно хорошо, то его куратор требует прислать фотографии места жительства, копии документов, удостоверяющих личность, и данные членов семьи. Чтобы в случае, если после получения аванса данное поручение не выполняется, против него можно было действовать.
Градация объемов "работ", предлагаемых на специфических Telegram-каналах - от фото- и видеосъемки у военных полигонов, загрязнения железных дорог, аэропорта, домов и других объектов, порчи зданий и автомобилей и, наконец, уже до работы по конкретным людям. Возможны и предложения об убийстве. И чем популярнее и известнее в обществе выбранная жертва, тем большую плату за проделанную работу можно будет получить. Для оплаты используется криптовалюта.
Спецслужбы о выявленных и предотвращенных случаях саботажа в Латвии публично не рассказывали. Но, как косвенно подтверждает министр внутренних дел, такие события, которые были предотвращены, имели место.
Так, в Telegram-канале были завербованы также 20- и 23-летний Мартин Грикис и Сергей Ходонович. Оба без высшего образования или профессиональных навыков. Они пытались шпионить за аэродромом Лиелварде, где базируются самолеты НАТО. Ходонович также ездил в Эстонию, чтобы нарисовать граффити на работающем в Таллинне центре киберзащиты НАТО.
Часто Telegram-вербовщики прячутся за цепью многочисленных людей и следы отследить сложно. Порой исполнители даже не знают, работают ли они по поручению преступных группировок или российских спецслужб.
Как показало проведенное Dossier Center расследование и выявленные документы, которые готовили люди ГРУ при планировании диверсий в странах Балтии, выбраны возможные лидеры сети поддержки. В Литве для этого использовались сторонники осужденного за сотрудничество с российскими разведслужбами бывшего литовского политика Альгирдаса Палецкиса.
В Латвии на пост лидеров группы были предложены бывший глава Русского союза Латвии в Даугавпилсе Юрий Зайцев и председатель Латвийской Национал-демократической партии Евгений Осипов. Оба они, правда, публично за последние годы особой активностью и влиянием не отличались.
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