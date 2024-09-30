Всемирно известный Венский хор мальчиков выступит в Домском соборе Риги

Его история восходит к XV веку, но вплоть до падения монархии ангельские голоса юных певцов можно было услышать только при императорском дворе. Сейчас же хор даёт около 300 концертов ежегодно, и один из них – прозвучит 26 октября в Домском соборе Риги. Хотя Венский хор мальчиков не является старейшим хором в мире (этот титул принадлежит хору мальчиков Кафедрального собора в немецком Аахене, основанному в 729 году), его история впечатляет. Хор появился на свет значительно раньше, чем две другие главные музыкальные институции австрийской столицы – Опера и Филармонический оркестр. В 1498 году император Максимилиан I перевёз свою придворную музыкальную капеллу из Инсбрука в Вену, включая шестерых мальчиков с ангельскими голосами, лучших маленьких певцов Священной Римской империи. С тех пор хор разросся и завоевал мировую славу. За 526 лет его история прерывалась лишь дважды, и оба раза в XX веке – после Первой и Второй мировых войн. Однако эти паузы были короткими: музыка побеждала!