26 октября в величественном Домском соборе Риги выступит всемирно известный Венский хор мальчиков. К своему первому концерту в Риге в XXI веке Венский хор мальчиков подготовил прекрасную и впечатляющую программу, включающую музыку четырёх с половиной столетий – Генри Перселла и Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта и Джузеппе Верди, музыкальные шедевры Штрауса – отца и сына, замечательные мелодии Роджерса и Петерсона, Морриконе и Андерсена, а также популярные итальянские песни.
Всемирно известный Венский хор мальчиков выступит в Домском соборе Риги
Венский хор мальчиков – самый известный в мире коллектив такого рода.
Его история восходит к XV веку, но вплоть до падения монархии ангельские голоса юных певцов можно было услышать только при императорском дворе. Сейчас же хор даёт около 300 концертов ежегодно, и один из них – прозвучит 26 октября в Домском соборе Риги. Хотя Венский хор мальчиков не является старейшим хором в мире (этот титул принадлежит хору мальчиков Кафедрального собора в немецком Аахене, основанному в 729 году), его история впечатляет. Хор появился на свет значительно раньше, чем две другие главные музыкальные институции австрийской столицы – Опера и Филармонический оркестр. В 1498 году император Максимилиан I перевёз свою придворную музыкальную капеллу из Инсбрука в Вену, включая шестерых мальчиков с ангельскими голосами, лучших маленьких певцов Священной Римской империи. С тех пор хор разросся и завоевал мировую славу. За 526 лет его история прерывалась лишь дважды, и оба раза в XX веке – после Первой и Второй мировых войн. Однако эти паузы были короткими: музыка побеждала!
Венский хор мальчиков включён в список культурного наследия ЮНЕСКО, включая его образовательную структуру. Детей здесь набирают с дошкольного возраста и обучают по специальной программе, разработанной в лучших традициях знаменитой консерватории Mozarteum.
На самом деле Венский хор мальчиков состоит из четырёх хоров: "Моцарт", "Гайдн", "Шуберт" и "Брукнер". 100 мальчиков-хористов в возрасте от девяти до четырнадцати лет разделены на четыре гастролирующих коллектива, между которыми поровну распределяются выступления в Вене, по Австрии и за границей, а также проекты по звукозаписи. У каждого хора есть свой дирижёр и два наставника-префекта, которые сопровождают мальчиков в поездках.
В Ригу приедет хор "Брукнер" (Brucknerchor) под руководством итальянского маэстро Маноло Канина (Manolo Cagnin). Состав хора интернациональный – помимо австрийских мальчиков, в нём поют дети из Китая, Германии, Японии, Румынии, Южной Кореи и Украины. (Кстати, сейчас проводится набор на обучение, заявку можно подать на сайте хора для участия в отборочном конкурсе.) Названия хоров были даны не случайно: каждый из четырёх великих композиторов был так или иначе связан с этим легендарным коллективом. Франц Шуберт, например, сам был хористом Венского хора мальчиков.
Вы, вероятно, уже слышали Венский хор мальчиков, даже если не на концерте или в Венской опере, то на альбомах Мадонны, Селин Дион или Робби Уильямса. Дважды лауреат премии Grammy, хор впервые принял участие в звукозаписи в 1907 году. С тех пор они выпустили 43 граммофонные пластинки, 128 альбомов на виниле, 55 синглов и 150 компакт-дисков. К своему 525-летию хор подготовил антологию из 21 CD. Но даже этот колоссальный сборник не отражает всего их репертуара, ведь они постоянно участвуют в исполнении вокально-симфонических и кантатно-ораториальных произведений с лучшими оркестрами и дирижёрами мира.
Традиционно Венский хор мальчиков сотрудничает с ведущим европейским звукозаписывающим лейблом Deutsche Grammophon, но недавно они основали свой собственный лейбл Resound, под которым уже выпустили два альбома.
Концерт проводится при поддержке посольства Австрии в Латвии.
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