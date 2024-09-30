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KNAB призывает предъявить обвинение депутату Сейма Яковинсу по делу о возможной подделке документа

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Юрис Яковинс
Юрис Яковинс Фото: Edijs Pālens/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру по расследованию преступлений на службе государственных учреждений предъявить обвинение депутату Сейма, семейному врачу Юрису Яковину (Союз зеленых и крестьян) и двум адвокатам по уголовному делу о подделке документа.

KNAB получило доказательства того, что два адвоката вместе с семейным врачом подали в суд поддельную выписку из медицинской карты амбулаторного больного, чтобы оправдать отсутствие адвоката на судебном заседании. В результате их действий суд отложил рассмотрение гражданского дела.

Адвокат подстрекал семейного врача к фальсификации выписки из медицинской карты своей коллеги.

Программа Латвийского телевидения De facto ранее сообщала, что речь идет об адвокатах Эдгаре Атласисе и Агнесе Кауце из Валмиерского адвокатского бюро Atlācis un partneri, которые 10 сентября были отстранены от работы Латвийским советом присяжных адвокатов по подозрению в совершении преступных действий.

Самым суровым наказанием за такие преступления может быть лишение свободы сроком до одного года.

Сейм должен будет принять решение о разрешении на уголовное преследование депутата.

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