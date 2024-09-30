"Я готова к новым отношениям". Инфлюенсер Intrisha об идеальном мужчине

Intrisha откровенно делится своим опытом отношений: "Я разорвала 6-летние отношения, и на сердце у меня грусть". Инфлюенсер также признает, что эта тема для нее болезненна и она сожалеет об этих отношениях.

Когда ее спрашивают о ее дальнейших романтических планах, Intrisha отвечает, что готова вступить в новые отношения, если мужчина будет настоящим.

У Intrisha есть четкое представление об идеальном мужчине. Инфлюенсер признается, что у нее очень высокая самооценка: "Я не вижу в своей жизни ни одного человека с такой высокой самооценкой, как у меня!" - подчеркивает девушка. Однако ей хотелось бы найти мужчину, который любил бы ее больше, чем она может любить себя, хотя она и понимает, что это довольно утопическая мечта.

Также она говорит, что мужчина ее мечты должен просто быть рядом с ней в разные моменты и ситуации в ее жизни.

"Да, я готова к новым отношениям, новой любви, я очень этого хочу!" - подчеркивает Intrisha.

Intrisha является одним из самых популярных блогеров в Латвии. Тиктокер даже получила награду GOLIN Influencer Index 2024 в категории "Общественное участие".

Больше информации - на 1188.lv.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!