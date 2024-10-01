Новый генсек НАТО обещает продолжить поддержку Украины

Бывший премьер-министр Нидерландов вступает в должность в сложное время, когда Россия продолжает войну в Украине, Китай проявляет свою растущую силу, а до президентских выборов в США остался всего месяц.

Рютте во вторник перенял руководство альянса у норвежца Йена Столтенберга, возглавлявшего НАТО в одно из его самых бурных десятилетий.

Исход голосования на выборах в США 5 ноября станет для Рютте первым большим испытанием.

В ходе предвыборной кампании Трамп пригрозил не защищать страны НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону, и пообещал, что он может быстро достичь соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне в Украине.

"Я не беспокоюсь. Я очень хорошо знаю обоих кандидатов. Я четыре года работал с Дональдом Трампом. Именно он побуждал нас тратить больше, и он этого добился", - сказал Рютте перед официальной церемонией перенятия полномочий.

"Я смогу работать и с тем, и с другим, каким бы ни был исход выборов", - сказал новый глава альянса.