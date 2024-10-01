Новый генсек НАТО Марк Рютте во вторник, вступив в должность главы альянса, попытался развеять опасения по поводу возможной победы Дональда Трампа на предстоящих выборах в США и пообещал продолжить поддержку Украины.
Новый генсек НАТО обещает продолжить поддержку Украины
Бывший премьер-министр Нидерландов вступает в должность в сложное время, когда Россия продолжает войну в Украине, Китай проявляет свою растущую силу, а до президентских выборов в США остался всего месяц.
Рютте во вторник перенял руководство альянса у норвежца Йена Столтенберга, возглавлявшего НАТО в одно из его самых бурных десятилетий.
Исход голосования на выборах в США 5 ноября станет для Рютте первым большим испытанием.
В ходе предвыборной кампании Трамп пригрозил не защищать страны НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону, и пообещал, что он может быстро достичь соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне в Украине.
"Я не беспокоюсь. Я очень хорошо знаю обоих кандидатов. Я четыре года работал с Дональдом Трампом. Именно он побуждал нас тратить больше, и он этого добился", - сказал Рютте перед официальной церемонией перенятия полномочий.
"Я смогу работать и с тем, и с другим, каким бы ни был исход выборов", - сказал новый глава альянса.
Рютте в числе своих главных приоритетов назвал поддержку Киева, а также то, чтобы НАТО продолжало тратить больше средств на оборону и укреплять связи с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Мы должны обеспечить, чтобы Украина закрепилась как суверенное, независимое, демократическое государство", - сказал он журналистам.
Еще одной важной задачей Рютте будет и дальше побуждать страны НАТО больше тратить на свои военные нужды, чтобы предотвратить любую возможную угрозу со стороны Москвы.
"Мы должны тратить больше. Мы должны увеличить нашу коллективную оборону", - сказал Рютте.
Столтенберг сказал своему преемнику, что самым большим вызовом, с которым он столкнется, станет достижение консенсуса среди лидеров НАТО.
"Одна вещь не изменится, и это основная задача НАТО, то есть обеспечить, чтобы мы защищали наших людей, наши страны и, конечно, наши ценности", - сказал Рютте.
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