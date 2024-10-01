На обеспечение оплаты труда педагогов самоуправлениям выделят 622,1 млн евро

Финансирование выделено в соответствии с данными о количестве учащихся по состоянию на 1 сентября, внесенными самоуправлениями и частными образовательными учреждениями в государственную информационную систему образования. Объем финансирования на 5,49 млн евро превышает сумму, утвержденную в бюджете этого года, так как увеличилось количество учащихся, поясняет Министерство образования и науки.

В начале этого года правительство утвердило выделение самоуправлениям для оплаты труда учителей 416,17 млн евро на период с 1 января по 31 августа. Сегодня правительство выделило еще 205,9 млн евро на оплату труда за последние четыре месяца года.

Дополнительное финансирование будет выделено из средств на непредвиденные случаи и за счет перераспределения средств.

Большая часть выделенных средств, или 443,095 млн евро, предназначена для зарплат учителей основных и средних общеобразовательных школ, специальных образовательных учреждений и учреждений профессионального образования, а также для обязательных взносов социального страхования.

75,35 млн евро выделено на оплату труда педагогов, обучающих в муниципальных образовательных учреждениях детей с пяти лет, 31,4 млн евро - для частичной оплаты труда педагогов образовательных программ по интересам, 72,24 млн евро - для оплаты труда учителей, работающих в специальных образовательных учреждениях и специальных дошкольных группах. Часть средств будет выделена на расходы по содержанию образовательных учреждений.

Также эти средства предназначены для поддержки перехода на обучение на латышском языке учащихся, которые в предыдущем учебном году окончили программы образования меньшинств.

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