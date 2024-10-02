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Полиция призывает жителей Лиепаи не верить фальшивым новостям о бесплатном общественном транспорте

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Трамвай
Трамвай Фото: Shutterstock

Государственная полиция предупреждает и призывает жителей Лиепаи быть осторожными и не пользоваться предложением страницы Liepājas abonementa karte, созданной в социальной сети Facebook, о бесплатных поездках на общественном транспорте Лиепаи, сообщила представитель полиции Мадара Шершнева.

Этот профиль содержит ложную информацию, которая заставляет людей платить за несуществующую услугу.

Полиция напоминает, что вся официальная информация об общественном транспорте Лиепаи и предоставляемых услугах доступна только на официальном сайте www.liepajastransports.lv.

В настоящее время в полицию не поступила информация о людях, которые были обмануты, посетив упомянутую страницу в Facebook.

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