Государственная полиция предупреждает и призывает жителей Лиепаи быть осторожными и не пользоваться предложением страницы Liepājas abonementa karte, созданной в социальной сети Facebook, о бесплатных поездках на общественном транспорте Лиепаи, сообщила представитель полиции Мадара Шершнева.
Полиция призывает жителей Лиепаи не верить фальшивым новостям о бесплатном общественном транспорте
Этот профиль содержит ложную информацию, которая заставляет людей платить за несуществующую услугу.
Полиция напоминает, что вся официальная информация об общественном транспорте Лиепаи и предоставляемых услугах доступна только на официальном сайте www.liepajastransports.lv.
В настоящее время в полицию не поступила информация о людях, которые были обмануты, посетив упомянутую страницу в Facebook.
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