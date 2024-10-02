Полиция призывает жителей Лиепаи не верить фальшивым новостям о бесплатном общественном транспорте

Этот профиль содержит ложную информацию, которая заставляет людей платить за несуществующую услугу.

Полиция напоминает, что вся официальная информация об общественном транспорте Лиепаи и предоставляемых услугах доступна только на официальном сайте www.liepajastransports.lv.

В настоящее время в полицию не поступила информация о людях, которые были обмануты, посетив упомянутую страницу в Facebook.

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