Когда три года назад в охваченной ковидом Латвии объявили пандемию, многие, в том числе и герой нашего рассказа, назовем его Андисом, поначалу почувствовали облегчение и некоторое успокоение. Будущее казалось этаким долгосрочным пижамным отпуском с парой подключений к камере по Zoom для требуемого работодателем отчета. Тогда казалось - на расслабоне отсидим и мир продолжит вращатьcя в том же направлении. В голову и прийти не могло, что это новое "заключение" и относительно ленивая рутина в одиночку все-таки начнут сильно осложнять жизнь. Сначала расслабление за бокалом вина с привычным сериалом, затем разгон горького чувства одиночества открытием второго винчика, затем отодвигание бокала за камеру в Zoom во время работы, пока зеленый дракон потихоньку не поселился и не расправил крылья рядом с Андисом на диване. Зная Андиса, никто не поверил бы, что он когда-нибудь попадет на улицу Твайка* - но он попал!

Улица Твайка* - часто используемое в разговорах обозначение Рижского центра психиатрии и наркологии, который с 25 сентября этого года называется Национальным центром психического здоровья.

Когда после пандемии вернулась прошлая жизнь, у Андиса не было чувства, что он зависим от алкоголя. Трудовые будни, привычные ежедневные ритуалы, тренировки - все продолжалось, но желание сбегать вечерком за, казалось бы, невинной бутылкой вина сохранилось и после пандемии.

"Мне тогда это не казалось чем-то диким, в конце концов я не шел в восемь утра в магазин за кокчиком. Однако чем больше времени шло, тем больше организм требовал увеличить объем, - оглядываясь в прошлое, делает вывод Андис. - Теперь я понимаю, что процесс начался уже давно. Среди прочего какие-то сходки друзей, тусовки, вечеринки, и потом эти возлияния растягиваются на выходные и начинают мешать в рабочие дни". Можем сказать понятнее и ближе к народу - началось неосознанное "время загула".

Прочитайте и узнайте, как Андис, который никогда бы не подумал оказаться на улице Твайка, оказался там. Как это выглядело, какова была повестка дня? Кто такой Ворон, который вытатуировал нацистскую форму, и что там делал Кристофер, искавший цветные карандаши...

Помещения нового мультифункционального амбулаторного центра Рижского центра психиатрии и наркологии в феврале 2024 года. Теперь переименован в Национальный центр психического здоровья (NPVC). Фото: Līga Gredzena/LETA