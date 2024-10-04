Видео Писатель Дмитрий Быков: Путин находится в аду

"Я думаю, что Владимир Путин - это один из самых несчастных людей сегодня в мире, и я не вижу ни одного способа его как-то осчастливить. Потому что даже конец мира по его собственной вине, даже нажатие кнопки, даже гибель всего человечества не принесет ему сознания своей правоты", - сказал Быков.