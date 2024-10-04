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Видео Писатель Дмитрий Быков: Путин находится в аду

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Писатель Дмитрий Быков
Писатель Дмитрий Быков Фото: Скриншот из видео

Комментируя приближающийся день рождения Владимира Путина, которому 7 октября исполнится 72 года, писатель Дмитрий Быков в программе "Навигатор" на Youtube-канале "Ходорковский LIVE" назвал российского диктатора несчастным человеком и добавил, что не знает, что могло бы ему помочь.

"Я думаю, что Владимир Путин - это один из самых несчастных людей сегодня в мире, и я не вижу ни одного способа его как-то осчастливить. Потому что даже конец мира по его собственной вине, даже нажатие кнопки, даже гибель всего человечества не принесет ему сознания своей правоты", - сказал Быков.

Писатель уверен, что при всем своем могуществе Путин не чувствует себя победителем, потому что ему кажется, что вокруг него одни враги.

"Бывают такие люди, говорил Данте, которые находятся в аду, а ходят среди нас по чистой случайности. Думаю, что глубже него [Путина] в ад не погружен сегодня никто", - сказал Быков.

Видео: Интервью с Дмитрием Быковым

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