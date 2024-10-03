Издание составило рейтинг самых убыточных компаний РФ за прошлый год. По итогам года оекордный убыток показали именно "Газпром" - журналисты издания оценили его в 583 миллиарда рублей (около 5,6 млрд евро).

Газовый монополист впервые за четверть века работает в минус, пишет издание. При этом раньше журнал подчеркивал, что убыток предприятия "скорее бумажный, чем реальный".

Главная причина финансовых потерь компании - остановка поставок газа в Европу, уточняет The Bell.

На втором месте списка самых убыточных предприятий РФ - Амурский газохимический комплекс (убыток около 687 млн евро), на третьем - маркетплейс Ozon (убыток 410 миллионов евро).

Также в топ-10 попали VK (убыток 324 млн евро) и "Балтика" (убыток 267 млн евро).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!