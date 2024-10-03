Российский энергогигант "Газпром" впервые за 25 лет стал самой убыточной компанией России, пишет "Медуза" со ссылкой на Forbes. Год назад он был самой прибыльной.
"Газпром" стал самой убыточной компанией России. Все из-за отказа ЕС от газа из РФ
Издание составило рейтинг самых убыточных компаний РФ за прошлый год. По итогам года оекордный убыток показали именно "Газпром" - журналисты издания оценили его в 583 миллиарда рублей (около 5,6 млрд евро).
Газовый монополист впервые за четверть века работает в минус, пишет издание. При этом раньше журнал подчеркивал, что убыток предприятия "скорее бумажный, чем реальный".
Главная причина финансовых потерь компании - остановка поставок газа в Европу, уточняет The Bell.
На втором месте списка самых убыточных предприятий РФ - Амурский газохимический комплекс (убыток около 687 млн евро), на третьем - маркетплейс Ozon (убыток 410 миллионов евро).
Также в топ-10 попали VK (убыток 324 млн евро) и "Балтика" (убыток 267 млн евро).
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