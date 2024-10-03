Британия откажется от островов Чагос в Индийском океане

Президент США Джо Байден назвал это соглашение историческим.

На протяжении десятилетий Великобритания находилась под давлением с требованием отказаться от суверенитета над архипелагом, но сопротивлялась, поскольку на самом большом из островов архипелага, атолле Диего-Гарсия, расположена стратегически важная база ВВС.

"Впервые за более чем 50 лет статус базы будет неоспоримым и юридически безопасным", - заявили в Министерстве иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании (FCDO). Байден также поприветствовал сохранение базы на Диего-Гарсия.

"Я приветствую историческое соглашение и завершение переговоров", - сказал Байден, добавив, что этот объект "имеет жизненно важное значение для национальной, региональной и глобальной безопасности".

В 1965 году Великобритания решила отделить острова от своей тогдашней колонии Маврикий и создать там военную базу, которую сдала в аренду Соединенным Штатам. В ходе строительства базы в период с 1968 по 1973 год около 2000 уроженцев архипелага Чагос были переселены в Великобританию, Маврикий и Сейшельские острова. С тех пор эти люди подали в британские суды ряд исков о компенсации.

Маврикий претендует на архипелаг Чагос с момента обретения независимости в 1968 году. В 2019 году Международный суд ООН (ICJ) рекомендовал Великобритании отказаться от контроля над архипелагом, однако решение суда Лондоном выполнено не было.

Переговоры о будущем островов между странами начались в 2022 году.

Без соглашения "долгосрочная и безопасная эксплуатация" военной базы окажется под угрозой, заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании. Соглашение также исключает возможность использования этих островов в качестве "опасного пути нелегальной миграции в Великобританию", заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

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