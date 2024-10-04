Видео VDD задержала гражданина Латвии за прославление и оправдание терроризма

25 сентября VDD провела обыск по месту жительства задержанного, в ходе которого для дальнейшего исследования были изъяты несколько носителей информации и записей.

VDD в ходе мониторинга информационного пространства установила, что человек опубликовал в соцсети Х несколько постов, в которых выражалась поддержка идеологии, оправдывающей насилие, проповедуемой террористическими организациями.

В записях мужчина прославлял террористическую группировку "Аль-Каида" и российского диктатора Владимира Путина.

Подозреваемый был помещен под стражу в качестве меры безопасности. В VDD не прокомментировали необходимость прохождения задержанным судебно-психиатрической и психологической экспертизы.

Агентству LETA известно, что задержанным является Райтис Гобиньш, который ранее фигурировал в уголовном процессе за хулиганство, начатом в 2019 году, но в 2021 году полиция закрыла дело.

Из содержания профиля мужчины в соцсети Х видно, что он публично делился своим пристрастием к женским кожаным курткам и выкладывал фотографии порнографического содержания.

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