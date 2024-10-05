Фото Богато и вкусно: что показали на Большой выставке грибов?

Хотя изначально Большую выставку грибов планировалось провести в середине сентября, из-за неблагоприятных погодных условий для роста грибов ее перенесли. Но хорошее со временем приходит. TVNET+ отправился на мероприятие, чтобы каждый, кто хочет посмотреть выставку, но не может прийти лично, смог увидеть хотя бы часть ее.