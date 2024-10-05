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Фото Богато и вкусно: что показали на Большой выставке грибов?

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Хотя изначально Большую выставку грибов планировалось провести в середине сентября, из-за неблагоприятных погодных условий для роста грибов ее перенесли. Но хорошее со временем приходит. TVNET+ отправился на мероприятие, чтобы каждый, кто хочет посмотреть выставку, но не может прийти лично, смог увидеть хотя бы часть ее.

На выставке представлено более 200 различных видов грибов.

Кстати, это одна из тех выставок, в которой можно также поучаствовать, принеся найденный вами гриб, особенно если он кажется редким.

"Большая выставка грибов 2024" проходит в Латвийском национальном музее природы с 4 по 6 октября с 10:00 до 17:00.

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