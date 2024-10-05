Хотя изначально Большую выставку грибов планировалось провести в середине сентября, из-за неблагоприятных погодных условий для роста грибов ее перенесли. Но хорошее со временем приходит. TVNET+ отправился на мероприятие, чтобы каждый, кто хочет посмотреть выставку, но не может прийти лично, смог увидеть хотя бы часть ее.
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Фото ⟩ Богато и вкусно: что показали на Большой выставке грибов?
На выставке представлено более 200 различных видов грибов.
Кстати, это одна из тех выставок, в которой можно также поучаствовать, принеся найденный вами гриб, особенно если он кажется редким.