На этой неделе со зрелищными представлениями в нескольких городах Латвии выступит ирландское танцевальное шоу Rhythm of the Dance, которое отмечает 25-летний юбилей. 9 октября коллектив выступит в Валмиерском центре культуры, 12 октября - в Arēna Rīga и 13 октября - в Даугавпилсском дворце культуры.
История в танце: в Латвии выступит легендарное шоу Rhythm of the Dance
Традиционная кельтская музыка, элементы фолка и современные ритмы, легендарная ирландская чечетка, живая музыка и чарующие голоса солистов - все это сделало выступления Rhythm of the Dance одними из самых популярных и востребованных в мире.
За 25 лет шоу покорило более 7 миллионов зрителей в 50 странах мира. Артисты дают более 200 выступлений в год, на лучших площадках с неизменными аншлагами.
Зрителей ждет история Ирландии, выраженная в танце, полная мифов, средневековых легенд и современных рассказов, а выступление представляет собой синтез танца, музыки, театра, импровизации, современных спецэффектов и масштабного сценического освещения.
Видео: Анонс выступления Rhythm of the Dance в Риге
Танцевальный коллектив чтит традиции аутентичных ирландских танцев, делясь со зрителями культурными жемчужинами этой древней нации. Каждый, кто посетит представление ирландского танца, сможет сам в этом убедиться.
Билеты на мероприятия в продаже на Biļešu Paradīze и Biļešu Serviss.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!