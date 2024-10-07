История в танце: в Латвии выступит легендарное шоу Rhythm of the Dance

Традиционная кельтская музыка, элементы фолка и современные ритмы, легендарная ирландская чечетка, живая музыка и чарующие голоса солистов - все это сделало выступления Rhythm of the Dance одними из самых популярных и востребованных в мире.

За 25 лет шоу покорило более 7 миллионов зрителей в 50 странах мира. Артисты дают более 200 выступлений в год, на лучших площадках с неизменными аншлагами.

Зрителей ждет история Ирландии, выраженная в танце, полная мифов, средневековых легенд и современных рассказов, а выступление представляет собой синтез танца, музыки, театра, импровизации, современных спецэффектов и масштабного сценического освещения.

Видео: Анонс выступления Rhythm of the Dance в Риге

Танцевальный коллектив чтит традиции аутентичных ирландских танцев, делясь со зрителями культурными жемчужинами этой древней нации. Каждый, кто посетит представление ирландского танца, сможет сам в этом убедиться.

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