В оккупированной Россией части Донецкой области Украины в четверг, 3 октября, были убиты более 20 солдат, в том числе шесть северокорейских офицеров, сообщает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники в украинской разведке.
Источники: В результате ракетного удара в Донецкой области убиты шесть северокорейских офицеров
Офицеры прибыли из Северной Кореи на консультации со своими российскими коллегами. Еще трое северокорейских военнослужащих пострадали.
Перед ракетным ударом россияне демонстрировали представителям Северной Кореи, как происходит обучение персонала нападению и обороне, свидетельствуют сообщения в российских соцсетях.
В июне появились сообщения о том, что Северная Корея планирует направить военные строительные и инженерные силы для "восстановительных работ" в оккупированной Донецкой области.
Западная разведка считает, что половина их трех миллионов артиллерийских снарядов, которые Россия использовала в течение года, была поставлена из Северной Кореи.
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