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Alexandra Nekrasova

Видео Тревога в Пурвциемсе. Учащиеся сообщили о вооруженном мужчине у школы

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Оружие. Иллюстративное фото
Оружие. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Днем 3 октября к школе в Пурвциемсе съехались оперативные службы. Была получена информация, что на территории образовательного учреждения находится вооруженный мужчина, который угрожал ученикам. Выяснять подробности случившегося отправилась передача Degpunktā.

Среди детей информация о вооруженном мужчине распространилась быстро. Более того, версии подростков по поводу произошедшего были самыми разными.

"Там, короче, у одного мужчины пистолет был, пугач, наверное. И еще там были наркоманы. Их сейчас всех пакуют и увозят в реанимацию", - рассказал передаче один из учеников.

За детьми приехали родители и опекуны, у которых было много вопросов в связи с возникшим переполохом.

Спустя сутки среди школьников начало распространяться видео, на котором виден мужчина, который держит предмет, похожий на огнестрельное оружие, и показывает его детям.

Впрочем, стражи порядка сообщили Degpunktā, что информация об оружии не подтвердилась.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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