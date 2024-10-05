Видео Тревога в Пурвциемсе. Учащиеся сообщили о вооруженном мужчине у школы

Среди детей информация о вооруженном мужчине распространилась быстро. Более того, версии подростков по поводу произошедшего были самыми разными.

"Там, короче, у одного мужчины пистолет был, пугач, наверное. И еще там были наркоманы. Их сейчас всех пакуют и увозят в реанимацию", - рассказал передаче один из учеников.

За детьми приехали родители и опекуны, у которых было много вопросов в связи с возникшим переполохом.

Спустя сутки среди школьников начало распространяться видео, на котором виден мужчина, который держит предмет, похожий на огнестрельное оружие, и показывает его детям.

Впрочем, стражи порядка сообщили Degpunktā, что информация об оружии не подтвердилась.

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