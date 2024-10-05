Днем 3 октября к школе в Пурвциемсе съехались оперативные службы. Была получена информация, что на территории образовательного учреждения находится вооруженный мужчина, который угрожал ученикам. Выяснять подробности случившегося отправилась передача Degpunktā.
Видео ⟩ Тревога в Пурвциемсе. Учащиеся сообщили о вооруженном мужчине у школы
Среди детей информация о вооруженном мужчине распространилась быстро. Более того, версии подростков по поводу произошедшего были самыми разными.
"Там, короче, у одного мужчины пистолет был, пугач, наверное. И еще там были наркоманы. Их сейчас всех пакуют и увозят в реанимацию", - рассказал передаче один из учеников.
За детьми приехали родители и опекуны, у которых было много вопросов в связи с возникшим переполохом.
Спустя сутки среди школьников начало распространяться видео, на котором виден мужчина, который держит предмет, похожий на огнестрельное оружие, и показывает его детям.
Впрочем, стражи порядка сообщили Degpunktā, что информация об оружии не подтвердилась.
Подробнее смотрите в сюжете передачи:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!