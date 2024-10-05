Первые изображения БПЛА S-70 "Охотник" появились в августе 2019 года. У аппарата, созданного российской авиастроительной компанией "Сухой", будет антирадарное покрытие. Ожидается, что он будет сопровождать и поддерживать российские истребители в бою, например, в качестве перехватчика. По данным российского государственного информационного агентства "Интерфакс", беспилотник может нести оружие весом до 2 тысяч килограммов. Еще в июне 2023 года в СМИ появились предположения, что прототип "стелс"-беспилотника мог атаковать украинские позиции в Сумской области.