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Видео Россия потеряла над Украиной беспилотник стоимостью 15 млн долларов (1)

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Беспилотник
Беспилотник Фото: @GloOouD

Россия уже несколько лет разрабатывает беспилотный боевой самолет с технологией "стелс". Теперь над Украиной пропал прототип S-70. По сообщениям, российский истребитель сбил БПЛА из-за неисправности.

Российские вооруженные силы потеряли в воздушном пространстве над Украиной "стелс"-беспилотник нового типа. Несколько Telegram-каналов сообщают, что беспилотный истребитель S-70 "Охотник" разбился рано утром в субботу в районе городов Часов Яр и Константиновка Донецкой области.

Представитель ВВС Украины, пожелавший остаться неизвестным, сообщил порталу "Украинская правда", что самолет обстрелял украинские позиции авиабомбами, а затем был сбит россиянами.

Российский истребитель якобы сбил беспилотник из-за неисправности в последнем, чтобы аппарат не попал в руки украинцев. Однако обломки, по всей видимости, упали на украинскую территорию. На распространенных в интернете кадрах предположительно запечатлен сбитый S-70 и горящие обломки. Ни российские, ни украинские вооруженные силы пока официально не прокомментировали инцидент.

Первые изображения БПЛА S-70 "Охотник" появились в августе 2019 года. У аппарата, созданного российской авиастроительной компанией "Сухой", будет антирадарное покрытие. Ожидается, что он будет сопровождать и поддерживать российские истребители в бою, например, в качестве перехватчика. По данным российского государственного информационного агентства "Интерфакс", беспилотник может нести оружие весом до 2 тысяч килограммов. Еще в июне 2023 года в СМИ появились предположения, что прототип "стелс"-беспилотника мог атаковать украинские позиции в Сумской области.

По данным России, серийное производство S-70 планируется начать во второй половине 2024 года. Пока неясно, сколько этих БПЛА получат российские ВВС. Согласно прошлогоднему сообщению российского государственного информационного агентства ТАСС, ожидается, что будет произведено "несколько десятков" единиц.

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