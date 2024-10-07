Во время боев в Украине погиб российский оппозиционный активист Ильдар Дадин, который воевал на стороне украинских Вооруженных сил, подтвердили источники Би-би-си. В 2015 году Дадин стал первым, кого российский суд осудил за неоднократные нарушениях закона о митинга, в результате чего эту статью стали называть "дадинской".
В Украине погиб активист Ильдар Дадин, воевавший на стороне ВСУ. Он был первым, кого в РФ осудили за нарушение закона о митингах
О смерти Дадина в субботу первой сообщила журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина, позже эти сведения подтвердили несколько российских средств массовой информации.
Сослуживцы Дадина сообщили Би-би-си, что он был убит, когда его подразделение попало под артиллерийский обстрел в Харьковской области. Других подробностей воевавшие с ним люди не дают, но описывают его как героя.
В 2023 году Дадин сообщил в интервью "Новой газете. Европа" (объявлена нежелательной в России организацией), что едет воевать на стороне Украины в составе одного из подразделений, которое сформировано из граждан России.
"Россия абсолютно преступно, совершенно необоснованно и несправедливо напала на Украину […] На мой взгляд, единственный эффективный (с практической стороны) оставшийся способ для порядочного человека в общем и для россиянина в частности противостоять российским преступлениям — это вооруженное сопротивление", — сказал Дадин изданию.
Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев (признан российскими властями "иноагентом"), которого связывают с одним из таких формирований — "Легион "Свобода России" (признан в России террористической организацией и запрещен), подтвердил смерть Дадина.
Пономарев заявил, что тот вначале стал одним из военнослужащих "Сибирского батальона" (добровольческого формирования, созданного ВСУ осенью 2023 года), но после реорганизации подразделения "перешел все-таки в ряды "Легиона "Свобода России".
"Я с Ильдаром был знаком шапочно по протестам на Болотной площади, — написал Пономарев. — Еще тогда он себя показал как бесстрашный и последовательный боец, не зря "заработал" именную статью Уголовного кодекса. Не каждому такое удается".
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"Дадинская статья"
Дадин неоднократно принимал участие в митингах и пикетах оппозиции с 2011 года, а в 2015-м стал первым россиянином, осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий, которая была добавлена в Уголовный кодекс РФ в 2014 году.
Басманный районный суд Москвы приговорил Дадина к трём годам лишения свободы. Позже этот срок был сокращен до двух с половиной лет.
Тогда же статья о неоднократных нарушениях правил проведения митингов (ст. 212.1 УК) получила в прессе название "дадинская".
В январе 2017 года Конституционный суд России потребовал пересмотреть приговор Дадину, а в феврале того же года Верховный суд России отменил его и Дадин вышел на свободу.
В постановлении Конституционного суда говорилось, что уголовная ответственность может применяться только в том случае, если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или другим ценностям.
В течение двух лет после решения Конституционного суда дела по "дадинской" статье не заводились, однако в 2019 году она вновь начала применяться.
Вскоре после освобождения Дадин рассказал журналистам, в том числе Русской службы Би-би-си, о жестоких пытках, которым он подвергался в колонии в Карелии.
Федеральная служба исполнения наказаний отрицала эти обвинения, однако в итоге осужденного перевели в другое исправительное учреждение.