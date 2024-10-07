В Украине погиб активист Ильдар Дадин, воевавший на стороне ВСУ. Он был первым, кого в РФ осудили за нарушение закона о митингах

Пономарев заявил, что тот вначале стал одним из военнослужащих "Сибирского батальона" (добровольческого формирования, созданного ВСУ осенью 2023 года), но после реорганизации подразделения "перешел все-таки в ряды "Легиона "Свобода России".

"Я с Ильдаром был знаком шапочно по протестам на Болотной площади, — написал Пономарев. — Еще тогда он себя показал как бесстрашный и последовательный боец, не зря "заработал" именную статью Уголовного кодекса. Не каждому такое удается".

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"Дадинская статья"

Дадин неоднократно принимал участие в митингах и пикетах оппозиции с 2011 года, а в 2015-м стал первым россиянином, осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий, которая была добавлена в Уголовный кодекс РФ в 2014 году.

Дадин вскоре после выхода из колонии Фото: BBC

Басманный районный суд Москвы приговорил Дадина к трём годам лишения свободы. Позже этот срок был сокращен до двух с половиной лет.

Тогда же статья о неоднократных нарушениях правил проведения митингов (ст. 212.1 УК) получила в прессе название "дадинская".

В январе 2017 года Конституционный суд России потребовал пересмотреть приговор Дадину, а в феврале того же года Верховный суд России отменил его и Дадин вышел на свободу.

В постановлении Конституционного суда говорилось, что уголовная ответственность может применяться только в том случае, если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или другим ценностям.

В течение двух лет после решения Конституционного суда дела по "дадинской" статье не заводились, однако в 2019 году она вновь начала применяться.

Вскоре после освобождения Дадин рассказал журналистам, в том числе Русской службы Би-би-си, о жестоких пытках, которым он подвергался в колонии в Карелии.

Федеральная служба исполнения наказаний отрицала эти обвинения, однако в итоге осужденного перевели в другое исправительное учреждение.