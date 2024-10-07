Траурные мероприятия в Израиле омрачены обстрелом из сектора Газа

Траурные мероприятия в Израиле

В течение 7 октября президент Израиля Херцог проведет траурное богослужение в городе Сдерот на юге страны. Запланирован также целый ряд менее крупных мероприятий в более узком кругу. Вечером по телевидению покажут заранее записанную официальную церемонию.

Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратится с телеобращением к народу. Траурные мероприятия 7 октября проходят и в целом ряде других стран, в том числе в Германии, Франции, Нидерландах, Испании и Швейцарии.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных граждан. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли почти 41,9 тыс. палестинцев и еще более 97 тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболла", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболла" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

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