Пн, 7.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Ринкевич: Необходим регулярный диалог между госуправлением и оборонной индустрией

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Президент Латвии Эдгар Ринкевич
Президент Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Edijs Pālens/LETA

Необходимо поддерживать регулярный и инклюзивный диалог между государственным управлением и представителями оборонной индустрии, заявил президент Эдгар Ринкевич на дискуссии о преимуществах и задачах оборонной промышленности Латвии.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, на дискуссии были обозначены направления и процессы, которыми должны заниматься Министерство обороны, Министерство экономики и оборонная индустрия.

Прежде всего, необходимо завершить работу над стратегией развития оборонной промышленности, сказал Ринкевич.

Во-вторых, необходимо обеспечить регулярный диалог между органами государственного управления, предпринимательскими ассоциациями и предприятиями для обсуждения конкретных вопросов, способствующих или препятствующих развитию отрасли.

В дискуссии приняли участие министр обороны Андрис Спрудс, министр экономики Виктор Валайнис, представители ассоциаций оборонной промышленности и предприниматели.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх