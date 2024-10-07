Ринкевич: Необходим регулярный диалог между госуправлением и оборонной индустрией

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, на дискуссии были обозначены направления и процессы, которыми должны заниматься Министерство обороны, Министерство экономики и оборонная индустрия.

Прежде всего, необходимо завершить работу над стратегией развития оборонной промышленности, сказал Ринкевич.

Во-вторых, необходимо обеспечить регулярный диалог между органами государственного управления, предпринимательскими ассоциациями и предприятиями для обсуждения конкретных вопросов, способствующих или препятствующих развитию отрасли.

В дискуссии приняли участие министр обороны Андрис Спрудс, министр экономики Виктор Валайнис, представители ассоциаций оборонной промышленности и предприниматели.

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