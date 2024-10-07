VDD мониторит в Интернете темы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке

При этом уголовных дел служба не возбуждала.

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, обострившийся в октябре 2023 года, способствовал росту угрозы терроризма и увеличению риска нападений в некоторых европейских странах, поясняет VDD.

По оценке VDD, обострение ситуации может способствовать росту этнических конфликтов или других форм насильственных проявлений между еврейскими и мусульманскими общинами, преимущественно в Западной Европе.

Уровень террористической угрозы в Латвии остается низким. Хотя обострение конфликта может вызвать рост напряжения в обществе, имеющаяся в распоряжении VDD информация не указывает на существенные изменения в тенденциях террористических угроз в ближайшее время.

В Латвии не наблюдается значительного распространения радикализации, поясняет VDD.

При этом в службе подчеркнули, что выявляют лиц, выражающих радикальные взгляды в информационном пространстве или проявляющих иные признаки радикализации.

VDD подчеркивает, что продолжит оценивать ситуацию в информационном пространстве, в том числе в социальных сетях, чтобы выявлять возможные угрозы национальной безопасности Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!