Интерпол просит общественность помочь в раскрытии десятков нераскрытых дел

Большинство из этих женщин были "убиты или умерли при подозрительных или необъяснимых обстоятельствах", и некоторым из дел уже несколько десятилетий.

Эта инициатива основывается на призыве Интерпола "Узнай меня", который был запущен в 2023 году для установления личности 22 погибших женщин. В рамках этой кампании от населения было получено около 1800 сообщений.

Теперь инициатива расширена - в нее включены нераскрытые долгое время дела из Бельгии, Германии и Нидерландов, а также невыясненные случаи смерти из Франции, Италии или Испании, которые недавно подключились к инициативе.

"Даже самая незначительная информация может оказаться очень важной для раскрытия этих "холодных" дел", - сказал глава Интерпола Юрген Шток.

В ноябре прошлого года в рамках кампании "Узнай меня" было опознано тело женщины, найденной убитой 31 год назад в бельгийской реке. Тело было опознано как гражданка Великобритании Рита Робертс. Ее личность была установлена благодаря татуировке, которую опознал один из членов семьи в Великобритании.

Интерпол публикует изображения лиц женщин, а также изображения таких предметов как украшения и одежда, найденные на погибших.

"Цель нашей кампании "Узнай меня" проста. Мы хотим установить личности погибших женщин, дать ответы семьям и восстановить справедливость в отношении жертв", - сказал Шток.

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