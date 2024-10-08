Во вторник Интерпол начал новую кампанию по установлению личности 46 женщин, чьи останки были найдены в Европе и чьи дела до сих пор не раскрыты, сообщает AFP.
Интерпол просит общественность помочь в раскрытии десятков нераскрытых дел
Большинство из этих женщин были "убиты или умерли при подозрительных или необъяснимых обстоятельствах", и некоторым из дел уже несколько десятилетий.
Эта инициатива основывается на призыве Интерпола "Узнай меня", который был запущен в 2023 году для установления личности 22 погибших женщин. В рамках этой кампании от населения было получено около 1800 сообщений.
Теперь инициатива расширена - в нее включены нераскрытые долгое время дела из Бельгии, Германии и Нидерландов, а также невыясненные случаи смерти из Франции, Италии или Испании, которые недавно подключились к инициативе.
"Даже самая незначительная информация может оказаться очень важной для раскрытия этих "холодных" дел", - сказал глава Интерпола Юрген Шток.
В ноябре прошлого года в рамках кампании "Узнай меня" было опознано тело женщины, найденной убитой 31 год назад в бельгийской реке. Тело было опознано как гражданка Великобритании Рита Робертс. Ее личность была установлена благодаря татуировке, которую опознал один из членов семьи в Великобритании.
Интерпол публикует изображения лиц женщин, а также изображения таких предметов как украшения и одежда, найденные на погибших.
"Цель нашей кампании "Узнай меня" проста. Мы хотим установить личности погибших женщин, дать ответы семьям и восстановить справедливость в отношении жертв", - сказал Шток.
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