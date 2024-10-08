Бывший пресс-секретарь Силини начал работать в рижском бюро Стакиса

Золднерс будет отвечать за вопросы коммуникации, в том числе за общение с представителями СМИ.

Золднерс был советником Стакиса по вопросам коммуникации и СМИ, когда Стакис был председателем Рижской думы.

Со 2 октября пресс-секретарем премьер-министра стала Эдите Матусевича.

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