Новый генсек НАТО: Грядущая зима может стать для Украины самой тяжелой с 2022 года

Глава альянса сказал, что на предстоящей встрече в Германии контактной группы по обороне Украины - возглавляемой США структуры, которая вскоре будет включена в НАТО - будут побуждать обеспечить большую военную помощь.

Президент Финляндии Александр Стубб, говоривший в штаб-квартире НАТО в Брюсселе рядом с Рютте, призвал страны НАТО, особо выделяя США, снять ограничения на западное оружие, поставляемое Украине, чтобы иметь возможность наносить удары по целям внутри России.

Украине надо бы бороться в этой войне не так, будто у нее одна рука за спиной, сказал президент.

Сторонники Украины, в том числе США, до сих пор отвергали эти требования, опасаясь эскалации конфликта.

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