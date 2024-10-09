Глава МИ-5: Россия хочет устроить хаос на улицах Британии

В контртеррористической работе МИ-5 примерно 75% приходится на исламистов и 25% — на крайне правых, хотя, как сказал Маккаллум, существует «головокружительный спектр убеждений и идеологий», поскольку люди получают доступ к различным теориям заговора и дезинформации в интернете.

«Первые 20 лет моей карьеры здесь были заполнены террористическими угрозами. Теперь к ним прибавлялись государственные заказные убийства и диверсии на фоне крупной европейской сухопутной войны», — сказал он.

Маккаллум также выразил обеспокоенность по поводу количества молодых людей, приобщающихся к экстремизму в интернете.

По его словам, возраст около 13% людей, находящихся под следствием за причастность к терроризму, моложе 18 лет. За последние три года этот показатель утроился.

Отдельно Маккаллум рассказал о широком спектре угроз, с которыми сталкивается страна и которые усугубляет интернет.

По его словам, значительную угрозу представляют одиночки, черпающие вдохновение в интернете.

«В темных уголках интернета цена разговоров невелика. Отделить настоящих заговорщиков от диванных экстремистов — сложная задача, — сказал он журналистам. — Анонимные связи в сети часто не имеют никакого значения, но небольшая часть выливается в реальные смертоносные действия».

По его словам, разведка сталкивается с серьезными трудностями, имея дело с потенциальными террористами, лишь в общих чертах представляющими себе идеологию, которой вдохновляются.