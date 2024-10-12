Возможно, о контртеррористическом подразделении Государственной полиции ОМЕГА слышал каждый. Однако нужно признать, что о нем мало что известно, и, принимая во внимание специфику работы, много что остается скрытым от глаз общественности. Это, в свою очередь, приводит к возникновению мифов. TVNET+ рассказывает, что это за спецподразделение латвийской полиции и о его быте, пригласив на разговор двух опытных бойцов ОМЕГА.

Кто уговорил вас вступить в ОМЕГА?

Кристап: Меня в том возрасте - 22 года - в первую очередь привлекал престиж. Во-вторых, это очень интересная служба, она открывает очень широкие возможности. Если честно, с самого детства, когда я еще был в Яунсардзе, я мечтал об этой работе. Хотелось действительно какого-то экшна.

В свою очередь теперь в должности командира больше приходится координировать силы, а не самому принимать участие в спецоперациях.

Теодор: Первым было чувство братства, что ты принадлежишь к общине, которая отличается от других.