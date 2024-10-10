В четверг, 3 октября, полиция задержала в районе Таллинна Мустамяэ молодого человека: он пришел за деньгами, которые мошенники попытались выманить у пожилой женщины по телефону, пишет Rus.Postimees.
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Обманывали пенсионеров: полиция задержала соучастника мошенников прямо на пороге у одной из жертв
Перевод: Ева Ойжинская
По словам руководителя группы по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества криминального бюро Пыхьяской префектуры Марью Тооминг, полицейские задержали 18-летнего молодого человека до того, как он успел переступить порог дома. Информация о "денежном муле" поступила от внука, которому бабушка рассказала, будто ее знакомый попал в беду и теперь у нее просят деньги.