Газета: невозможно найти информацию о точном количестве украинских беженцев в Латвии

Директор центра общественной политики Providus Ивета Кажока, недавно представляя исследование "Украинские беженцы в Латвии: доступные данные, опыт и отношение общества" на заседании комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и сплоченности общества, отметила, что до сих пор неясно, сколько граждан Украины проживает в Латвии.

"Отсутствие информации о их количестве, во-первых, затрудняет планирование необходимого объема услуг и ресурсов; во-вторых, осложняет определение степени вовлеченности украинских граждан в различные социально-экономические процессы", - говорится в исследовании Providus.

Не хватает данных не только о количестве украинцев - у государственных учреждений в целом нет представления о том, что происходит с ними в Латвии.

"Не хватает информации о жизни украинцев в Латвии, которая была бы собрана в одном месте. Например, неизвестно, сколько украинских детей и молодых людей не посещают наши учебные заведения", - отметил руководитель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.

Он считает, что необходимо назначить одно ответственное за вопросы украинских беженцев учреждение, которое будет выполнять координирующую роль и предлагать решения правительству и Сейму.

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