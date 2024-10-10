Если сегодня задаться вопросом, сколько в Латвии проживает граждан Украины, спасающихся от войны, то точную информацию найти невозможно. По данным Регистра физических лиц, в Латвии проживает более 40 000 украинских граждан, однако данные Центрального статистического управления показывают иную картину - в этом году статус временной защиты в Латвии получили 25 650 украинцев, а в 2023 году их было 23 537, пишет Latvijas Avīze.
Газета: невозможно найти информацию о точном количестве украинских беженцев в Латвии
Директор центра общественной политики Providus Ивета Кажока, недавно представляя исследование "Украинские беженцы в Латвии: доступные данные, опыт и отношение общества" на заседании комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и сплоченности общества, отметила, что до сих пор неясно, сколько граждан Украины проживает в Латвии.
"Отсутствие информации о их количестве, во-первых, затрудняет планирование необходимого объема услуг и ресурсов; во-вторых, осложняет определение степени вовлеченности украинских граждан в различные социально-экономические процессы", - говорится в исследовании Providus.
Не хватает данных не только о количестве украинцев - у государственных учреждений в целом нет представления о том, что происходит с ними в Латвии.
"Не хватает информации о жизни украинцев в Латвии, которая была бы собрана в одном месте. Например, неизвестно, сколько украинских детей и молодых людей не посещают наши учебные заведения", - отметил руководитель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.
Он считает, что необходимо назначить одно ответственное за вопросы украинских беженцев учреждение, которое будет выполнять координирующую роль и предлагать решения правительству и Сейму.
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