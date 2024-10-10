На прошлой неделе в окрестностях Алуксне было обнаружено и ликвидировано крупнейшее в истории Латвии производство наркотиков, а стоимость изъятой готовой продукции составила не менее 400 млн евро, сообщили на пресс-конференции представители Госполиции.
Фото и видео ⟩ Под Алуксне изъято более тонны опасного синтетического наркотика на сумму не менее 400 млн евро
В ходе операции были задержаны восемь членов международной преступной группировки. Среди задержанных, возраст которых составляет от 24 до 35 лет, пять граждан Украины, двое граждан Польши и один гражданин Армении. Шестеро из них заключены под стражу.
Уголовно-процессуальные действия проводились одновременно в нескольких городах Латвии, в том числе было проведено семь обысков.
В целом в ходе обысков было изъято более тонны готового синтетического наркотика клефедрон, более 38 000 литров различных химических жидкостей, которые, согласно экспертизе, являются прекурсорами, то есть материалами для производства синтетических наркотиков. Также были изъяты лабораторное оборудование и различные предметы, связанные с производством наркотиков, пять автомобилей - три легковых и два грузовых, несколько мобильных телефонов, SIM-карты, роутеры, ноутбук и др.
Экспертиза по определению точного веса и состава изъятых веществ продолжается.
Как заявил на пресс-конференции начальник Госполиции Арманд Рукс, изъятые наркотики находились на различных стадиях производства, поэтому после завершения экспертизы их объем может увеличиться до нескольких тонн.
Это крупнейшая лаборатория по производству наркотиков, когда-либо обнаруженная в Латвии", - сказал Рукс.
Полиция не стала комментировать вопрос о том, имели ли отношение к деятельности группировки граждане Латвии. Как заявил Рукс, полиция также не будет комментировать распределение ролей задержанных в группировке, в том числе то, арестован ли организатор преступления.
Наркотики предназначались не для латвийского рынка, а, возможно, для других европейских стран - например, скандинавских, а также для российского и белорусского рынков. 1 грамм такого наркотика продается на улицах по 20-25 евро.
Рукс подтвердил, что данное производство наркотиков не связано с латвийским лидером организованной преступности Юрием Спиридоновым, арестованным в сентябре, и членами его группировки, в том числе задержанными в Испании.
Как сообщалось, на прошлой неделе по подозрению в незаконном хранении наркотиков, организованном международной преступной группой, Госполиция задержала в окрестностях Алуксне несколько лиц и конфисковала более тонны готовой продукции, прекурсоров, а также вещества и оборудование для их производства.
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