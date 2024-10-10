Фото и видео Под Алуксне изъято более тонны опасного синтетического наркотика на сумму не менее 400 млн евро

Полиция не стала комментировать вопрос о том, имели ли отношение к деятельности группировки граждане Латвии. Как заявил Рукс, полиция также не будет комментировать распределение ролей задержанных в группировке, в том числе то, арестован ли организатор преступления.

Наркотики предназначались не для латвийского рынка, а, возможно, для других европейских стран - например, скандинавских, а также для российского и белорусского рынков. 1 грамм такого наркотика продается на улицах по 20-25 евро.

Рукс подтвердил, что данное производство наркотиков не связано с латвийским лидером организованной преступности Юрием Спиридоновым, арестованным в сентябре, и членами его группировки, в том числе задержанными в Испании.

Как сообщалось, на прошлой неделе по подозрению в незаконном хранении наркотиков, организованном международной преступной группой, Госполиция задержала в окрестностях Алуксне несколько лиц и конфисковала более тонны готовой продукции, прекурсоров, а также вещества и оборудование для их производства.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!