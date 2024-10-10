Опасное развлечение подростков вернулось в школы Лиепаи: два ребенка попали в больницу

"Первым был мой пациент. Диагностика была затруднена. Он был в очень плохом неврологическом состоянии, к тому же у меня не было информации, что с ним произошло. Ребенка очень сильно рвало, а это чревато основательным обезвоживанием, были очень сильные головные боли. Отправили на всевозможные дополнительные обследования, в том числе и на компьютерную томографию, а это дополнительное облучение детского мозга. Позже мама рассказала, что случилось в школе…