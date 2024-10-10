В Лиепайскую региональную больницу поступили двое детей с сотрясением мозга - таковы последствия опасной забавы, которой снова увлеклись подростки. Как сообщает LSM+, дети следуют инструкциям из TikTok для "получения кайфа", однако не понимают, что последствия могут быть очень тяжелыми. Встревожены как медики, так и педагоги.
Опасное развлечение подростков вернулось в школы Лиепаи: два ребенка попали в больницу
Первый ребенок поступил в Лиепайскую региональную больницу в понедельник, 7 октября, второй - во вторник. Детям - мальчику и девочке - 10 и 13 лет.
"Первым был мой пациент. Диагностика была затруднена. Он был в очень плохом неврологическом состоянии, к тому же у меня не было информации, что с ним произошло. Ребенка очень сильно рвало, а это чревато основательным обезвоживанием, были очень сильные головные боли. Отправили на всевозможные дополнительные обследования, в том числе и на компьютерную томографию, а это дополнительное облучение детского мозга. Позже мама рассказала, что случилось в школе…
Когда я сегодня утром пришла на работу и узнала, что вчера доставили второго такого же пациента, к тому же из другой школы, стало ясно, что информация о "забаве" распространяется среди детей. Оба наших пациента делали это не впервые.
Мы спрашивали, в чем смысл - дети говорят, что на 4-5 секунд можно ощутить состояние легкого опьянения. И ради этого так вредить своему здоровью?!" - рассказывает педиатр Инга Звирбуле.
Врач признательна другим детям, которые вызвали Службу неотложной медицинской помощи, когда в парке мальчик потерял сознание и упал.
"Похоже, что у детей и подростков появился очередной квест в Интернете: они пытаются потерять сознание. Дети показывают видео в TikTok друг другу и пользуются им как инструкцией.
Они используют методику дыхания, приводящую к тому, что мозг испытывает гипоксию, кислородное голодание. Ребенок теряет сознание и падает. Обычно они это делают группами - один экспериментирует, остальные держат-подхватывают. Наших пациентов друзья не удержали, в результате они упали и серьезно ударились головой, получив в дополнение сотрясение мозга", - комментирует ситуацию педиатр Солвита Егоренко.
По информации медиков, дети не только следуют найденным в TikTok инструкциям, но и сами снимают и выкладывают в Интернет видеоролики.
LSM+ отмечает, что "забава" эта очень старая - дети и подростки развлекаются таким образом десятилетиями, различаться может лишь метод "отключки".
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