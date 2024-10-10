В среду, 9 октября, полиция получила вызов в 23:13 на улицу Робежу в Улброке, Стопиньская волость, Ропажский край, где горел частный дом, сообщила TVNET старший специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Лина Багдоне.
Фото и видео ⟩ Ночью в Улброке произошел сильный пожар: здание тушили более трех часов
Как сообщили в Пожарно-спасательной службе, в 23:04 был получен вызов в Стопиньскую волость Ропажского края, где в одноэтажной хозяйственной постройке горели чердак и крыша на площади в 200 квадратных метров. В работах по тушению принимали участие более 20 пожарных спасателей. В 3:46 масштабный пожар был ликвидирован.
Галерея: Пожар в Улброке
Видео: Частный дом горит в Улброке
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!