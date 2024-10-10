Фото и видео Ночью в Улброке произошел сильный пожар: здание тушили более трех часов

Как сообщили в Пожарно-спасательной службе, в 23:04 был получен вызов в Стопиньскую волость Ропажского края, где в одноэтажной хозяйственной постройке горели чердак и крыша на площади в 200 квадратных метров. В работах по тушению принимали участие более 20 пожарных спасателей. В 3:46 масштабный пожар был ликвидирован.