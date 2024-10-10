Чт, 10.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Фото и видео Ночью в Улброке произошел сильный пожар: здание тушили более трех часов

Обновлено 10 октября 2024, 08:36
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пожар в частном доме в Улброке
Пожар в частном доме в Улброке Фото: Aculiecinieka foto

В среду, 9 октября, полиция получила вызов в 23:13 на улицу Робежу в Улброке, Стопиньская волость, Ропажский край, где горел частный дом, сообщила TVNET старший специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Лина Багдоне.

Как сообщили в Пожарно-спасательной службе, в 23:04 был получен вызов в Стопиньскую волость Ропажского края, где в одноэтажной хозяйственной постройке горели чердак и крыша на площади в 200 квадратных метров. В работах по тушению принимали участие более 20 пожарных спасателей. В 3:46 масштабный пожар был ликвидирован.

Галерея: Пожар в Улброке

Видео: Частный дом горит в Улброке

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх