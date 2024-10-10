В контексте необходимости укрепления роли региональных изданий им было предложено использовать средства Фонда восстановления ЕС для дигитализации, чтобы в регионах существовала независимая журналистика и не возникали так называемые информационные пустыни. Понимая, что в одиночку им не выиграть конкурс, 21 региональное издание объединило усилия и подало совместную заявку.

Список тех, кто получит средства, еще не опубликован, но в распоряжении ЛТВ попал перечень потенциальных претендентов, и региональных СМИ среди них нет, но есть, например, платформа Helio компании Tet. SIA Helio Media в письменном ответе ЛТВ сообщило, что планирует использовать финансирование для создания новой, более современной программы новостей и модернизации портала 1188.lv.

В то же время, например, газета Kurzemnieks, которая надеялась на 20 000 евро для цифрового контента, финансирования не получила. Как заявила главный редактор Kurzemnieks, член правления Латвийской ассоциации журналистов Дайга Битиниеце, для некоторых региональных СМИ, у которых еще нет более-менее современных порталов, отказ в финансировании может стать смертным приговором.