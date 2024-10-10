Белый дом не располагает подтверждением предполагаемых телефонных разговоров между бывшим президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным после окончания президентского срока Трампа, но если эта информация правдива, она вызывает опасения, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для прессы в среду, сообщает АР.
"Вызывает опасения". Белый дом прокомментировал информацию о телефонных разговорах Трампа и Путина
"У нас нет информации о телефонных звонках, я не могу подтвердить ни один из этих звонков", - сказала пресс-секретарь.
"Но если это правда, есть ли у нас опасения? Да", - отметила Жан-Пьер.
"Не будем забывать, что это вызывает опасения, особенно если принять во внимание, что мы знаем - бывший президент лоббировал против увеличения помощи Украине для ее защиты от российской агрессии", - указала пресс-секретарь.
О том, что Трамп общался с Путиным по телефону даже после окончания своего президентского срока, упоминает ветеран американской журналистики Боб Вудворд в своей новой книге War ("Война").
Трамп связывался с Путиным семь раз после ухода с поста президента США в 2021 году, пишет Вудворд со ссылкой на неназванного по имени помощника.
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