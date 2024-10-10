"Вызывает опасения". Белый дом прокомментировал информацию о телефонных разговорах Трампа и Путина

"У нас нет информации о телефонных звонках, я не могу подтвердить ни один из этих звонков", - сказала пресс-секретарь.

"Но если это правда, есть ли у нас опасения? Да", - отметила Жан-Пьер.

"Не будем забывать, что это вызывает опасения, особенно если принять во внимание, что мы знаем - бывший президент лоббировал против увеличения помощи Украине для ее защиты от российской агрессии", - указала пресс-секретарь.

О том, что Трамп общался с Путиным по телефону даже после окончания своего президентского срока, упоминает ветеран американской журналистики Боб Вудворд в своей новой книге War ("Война").

Трамп связывался с Путиным семь раз после ухода с поста президента США в 2021 году, пишет Вудворд со ссылкой на неназванного по имени помощника.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!