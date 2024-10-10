По информации местных жителей, над горизонтом все еще поднимается черный дым, а в домах в округе выбиты окна.

Назначенный оккупантами глава администрации города Игорь Ткаченко в четверг сообщил об эвакуации 1137 человек.

В то же время в связи со значительным расходом воды на тушение пожара государственное предприятие "Вода Крыма" предупредило о возможном ухудшении качества питьевой воды и перебоях с водоснабжением.

Кроме того, оккупационные власти предупредили население о запланированных военных учениях, которые также намечены на четверг.

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