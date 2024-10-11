Две недели назад, 13 сентября, директор Нарвской православной гимназии Татьяна Салу получила от владельца школы, протоиерея Виталия Гаврилова уведомление о том, что трудовой договор с ней расторгается, сообщает Rus.Postimees.
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В Эстонии владелец частной школы пытается отстранить директора, который поддерживает эстоноязычное образование
Перевод: Ольга Лебедева
В качестве обоснования прозвучало, что для обеспечения устойчивости учебной деятельности гимназии работодатель решил реорганизовать работу школы: со дня уволить директора и поставить на ее место другого человека. Кроме того, в сообщении говорилось, что благодаря этим изменениям новый руководитель сможет сосредоточиться на том, чтобы русскоязычные ученики освоили эстонский на уровне, позволяющем им продолжить обучение на госязыке.