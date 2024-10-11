Но не всё так просто.

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Учения северокорейской армии Фото: Reuters

Скрыть будет невозможно

Армия КНДР создана по лекалам советской и использует советские военные наработки, но, в отличие от российской, не имеет опыта реальных боевых действий. Если брать её основные силы — мотопехотные подразделения — то не очень понятно, в каком качестве они могли бы участвовать в войне в Украине на стороне России.

Действовать, как их учили, самостоятельно в составе крупных механизированных соединений? Но как раз такая тактика в Украине не работает, российская армия уже не раз имела возможность в этом убедиться и старается пореже ходить в атаки танковыми колоннами.

Действовать в составе малых групп? Но для этого требуется совсем другой уровень координации и взаимодействия — как минимум, отсутствие языкового барьера.

И в том, и в другом случае потери неизбежны, и этот фактор может стать критичным. Скрыть участие Пхеньяна в российской военной кампании будет невозможно. А большое число убитых и пленных северокорейских солдат, которых непременно предъявит украинская сторона, может подорвать культивируемый северокорейской госпропагандой образ несокрушимости вооружённых сил КНДР.

«Проверить боевой дух и готовность к самопожертвованию в мирных условиях эмпирически довольно сложно, примеры личного героизма военнослужащих из истории Корейской войны 1950–1953 гг. вряд ли являются достаточным доказательством», — пишет Андрей Губин.