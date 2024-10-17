В зале германского парламента обещают спасти немецкий народ от чужаков и мигрантов. В Соединенных Штатах кандидат в президенты хочет оградить Америку от проблем Европы. В Великобритании харизматичный лидер оппозиции требует выхода из международных союзов, предупреждая об угрозе, нависшей над всей Европой.

На улицах европейских и американских городов с полицией сталкиваются радикалы, а в польской столице проходят факельные шествия под лозунги о спасении нации. Венгерский лидер заявляет о несправедливости нынешних границ и протягивает венграм Закарпатья руку сепаратизма. На кампусах Америки и Европы антисемитизм вновь громко заявляет о себе. Москва плетет сети влияния, манипулируя крупными партиями, а осколки былой империи пытается возвратить силой оружия.

Что это - реальность 2024 года или мрачная тень 1930-х? И как это проявляется в Латвии? Эксперты, лидеры мнений, ученые и политики по всему миру заявляют, что мы стоим на пороге "правого реванша" - возвращения радикально правых сил.

В течение тридцати лет после окончания холодной войны многие поверили в "конец истории", который предсказал Фрэнсис Фукуяма. Казалось, что демократия и рынок победили навсегда и мир вступил в эпоху без серьезных конфликтов. Но история не закончилась - она лишь на время затихла.

Радикальные силы вновь поднимаются, как и всегда в моменты кризиса и экономической нестабильности.