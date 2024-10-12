"Мы не хотим определять, как должна выглядеть Россия": каким в Госдепе США видят настоящее и будущее отношений с Москвой

Коултер: Думаю, что особенность Варшавской конференции в том, что это возможность для граждански активных людей из разных стран региона собраться вместе и обменяться опытом и мнениями о том, что происходит в их странах. Именно поэтому я здесь, ведь это уникальная возможность услышать мнения россиян, живущих в России, а также тех, кто был вынужден покинуть страну, и узнать их взгляд на происходящее. Я много времени провожу, размышляя о России и политике США в отношении России, но я сижу в Вашингтоне, а услышать мнение россиян о том, что они видят, что их беспокоит, и как они поддерживают друг друга — крайне важно. Если есть что-то, на чем я бы хотела сделать акцент, так это на том, что США понимают: это Путин развязал эту войну против Украины, и мы хотим, чтобы россияне могли поддерживать друг друга и работать на благо будущей России. Прошло уже 30 лет с моего первого визита в Россию. У меня и у многих моих коллег из Госдепартамента многолетний опыт работы с Россией и россиянами. Я знаю, что у нас гораздо больше общего, чем это пытается изобразить Кремль. И эта конференция — возможность укрепить наши общие стремления к мирному будущему. Варшавская конференция — важная площадка для того, чтобы подчеркнуть, что многие россияне просто хотят жить в свободной и мирной стране. Это в интересах не только российского народа, но и США, и всего мира.