Бизнесмена приговорили к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов

Ответственное должностное лицо компании обвиняется в уклонении от уплаты налогов, что причинило государству убытки на сумму 64 247 евро.

Согласно обвинительному заключению, единственный член правления общества и фактический единоличный управляющий хозяйственно-финансовой деятельности компании через бухгалтера подсчитал и указал общую сумму налогов, подлежащих уплате в государственный бюджет, из которых была уплачена лишь небольшая часть.

Несмотря на то, что у компании было достаточно средств, которые можно было направить на уплату налогов, обвиняемый не сделал этого вовремя и в полном объеме, что привело к образованию большой налоговой задолженности.

Обвиняемый предпочел использовать средства, которые могли быть направлены на полную уплату налогов, на другие цели, тем самым сознательно уклоняясь от уплаты налогов.

Прокурор не планирует просить суд подготовить полный приговор, так как считает, что вид и размер наказания, назначенного обвиняемому, соразмерны причиненному государству и ущербу и его характеру.

Приговор еще можно обжаловать в Рижском окружном суде.

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