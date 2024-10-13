Автором инициативы указан Гвидо Оскар Грава. Он отмечает, что в последнее время в различных зарубежных СМИ появляется все больше информации о роли X в распространении открытых дезинформационных кампаний и лжи, в том числе и в лице самого владельца X Илона Маска. Грава обращает внимание, что, по мнению Маска, ЕС выступает "против свободы слова и выражения", и подобные заявления типичны для его риторики.

Грава призывает латвийскую общественность, Сейм и Национальный совет по электронным СМИ оценить соответствие X интересам Латвии и предназначению платформы как социальной сети.

Он считает, что, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию в Европе, Латвия должна показать пример при введении подобных ограничений. "Это послужило бы примером для других стран ЕС", - говорит Грава.

Общество выиграет от более качественной и чистой цифровой информационной среды, если перейдет к социальным и новостным медиа, где поток информации регулируется и проверяется человеческими силами, а не искусственным интеллектом, говорит представитель инициативы.

Он также считает, что пользователей Х следует мотивировать к переходу на Facebook, Discord и другие платформы, которые выполняют требования закона.

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