В 2014 году международной сенсацией стала книга французского экономиста Тома Пикетти "Капитал в XXI веке", сильно повлиявшая на дебаты о неравенстве и превратившая автора в суперзвезду. Пикетти верно отметил, что в политических аргументах в пользу перераспределения доходов почти всегда делается акцент на внутренних проблемах. Но его главный тезис - капитализм неизбежно приводит к росту неравенства - полностью разваливается, если сравнить положение обедневших крестьян во Вьетнаме и сравнительный комфорт среднего класса во Франции.

На самом деле за последние 40 лет стимулируемый торговлей рост экономики в странах Азии и Центральной и Восточной Европы привел к, наверное, самому радикальному снижению неравенства между странами за всю историю человечества.

Западные наблюдатели почти всегда ограничиваются лишь громкими словами про примерно 85% населения мира, которое живет на Глобальном Юге. Да, есть филантропы, подобные Биллу Гейтсу, которые направляют значительные ресурсы на улучшение жизни в Африке, но большинство фондов и организаций по-прежнему заняты сокращением неравенства внутри стран. Обе цели достойны, однако политические аналитики часто игнорируют тот факт, что по мировым стандартам в развитых странах бедность практически отсутствует.