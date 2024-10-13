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Зеленский: Россия за неделю выпустила по Украине 900 управляемых авиабомб, 40 ракет и 400 дронов

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: TIMOTHY A. CLARY

Российские войска на этой неделе направили по целям в Украине около 900 управляемых авиабомб, более 40 ракет и около 400 беспилотников различного типа, сообщил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале Зеленский побудил украинских партнеров поставлять системы противовоздушной обороны и разрешить Украине использовать ракеты дальнего действия против целей в России.

"У партнеров есть возможность обеспечить необходимое количество и качество систем противовоздушной обороны, принять решение, чтобы мы [могли нанести] удары на достаточном расстоянии, обеспечить своевременное оказание помощи обороны нашим военнослужащим", - заявил Зеленский.

"Нельзя терять время - мы должны дать необходимый сигнал решимости. Мы работаем как можно больше, чтобы Украина получила возможность полноценно ответить на российский террор", - добавил президент Украины.

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