Видео На Лесном кладбище в Риге "умирает" "Розовая дева" скульптора Карлиса Зале

Бассейн в конце концов не был реализован. Сегодня никто не может точно сказать, была ли эта идея загублена из-за нехватки денег, художественных разногласий или же Зале увлекся новыми проектами и больше не настаивал на дополнении ансамбля, но печальная композиция "Опавшие розы" - две статуи высотой около 3 метров - была создана и находилась в мастерской скульптора Карлиса Зале.

Nekā personīga: У нас нет сомнений, что это работы Карлиса Зале. Мара Ласс: Да. Нет никаких сомнений. Есть эскизы. Во вспомогательной коллекции Латвийского национального художественного музея также есть интересный гипсовый материал. Мы не указали дату в книге "Карлис Зале" (автор - Мара Ласс), потому что не знаем, участвовал ли он в выставке объединения художников Sadarbs именно с этим слепком. Ходят также слухи, что он выставлял эту работу в Брюсселе. Но в том, что это работы Зале, нет никаких сомнений.

В 1939 году скульптор Зале потерял свою мастерскую на улице Сатеклес, и многие его работы были перевезены на улицу Гауяс рядом с Лесным кладбищем. Существует множество предположений о том, успел ли Карлис Зале при жизни подарить кому-то обе "Розовые девы" или же его наследство было продано после его смерти, но обе скульптуры оказались в частных руках.

Исполняющий обязанности руководителя Управления кладбищами Рижской думы Гинтс Зела говорит, что неизвестно, кто установил памятник на Первом лесном кладбище в Риге и кто в настоящее время ухаживает за этим местом. В некоторых источниках упоминается лишь, что "Розовая дева" могла появиться здесь в советское время, в начале 1950-х годов.

Скульптура Карлиса Зале включена в список памятников культуры национального значения. Ее состояние оценивается как плохое.

Рижское Управление кладбищами в сотрудничестве с реставратором Рижского агентства памятников составило план восстановления скульптуры и представило его на утверждение в Национальный совет по наследию. Ожидается, что перечень работ будет принят и реставрация скульптуры может начаться уже этим летом.