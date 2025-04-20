Видео На Лесном кладбище в Риге "умирает" "Розовая дева" скульптора Карлиса Зале

Памятник Свободы и Братское кладбище в Риге занимают особое место в латвийской культуре. Однако мало кому известно, что в ансамбль Братского кладбища должен был входить бассейн с несколькими скульптурами. Их успели изваять, но не поставили на предназначенное место. Работы знаменитого скульптора каким-то неведомым образом оказались в частных руках. И теперь один из памятников культуры государственного значения находится под угрозой исчезновения без должного ухода, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.
Одна из менее известных работ Карлиса Зале - "Опавшие розы". Две одинаковые скульптуры, изображающие скорбящих девушек, должны были стать важным элементом ансамбля Братского кладбища.
Искусствовед Мара Ласс рассказывает, что в то время была идея расположить бассейн так, чтобы алтарь и центральные статуи Братского кладбища отражались в воде.
Мара Ласс, специалист отдела архитектуры и искусства Национального совета по наследию:
"Розовые девы" первоначально предназначались для главного бассейна Братского кладбища. Идея обсуждалась, нужно или не нужно. Как оказалось, идея бассейна исходила от ландшафтных архитекторов - Андрея Зейдакса, а затем Александра Бирзниекса. Они занимались ландшафтным дизайном, а Карлис Зале - скульптурными акцентами. В протоколе зафиксировано, что уже в 1928 году архитектору Бирзниексу было поручено составить смету с бассейном и без него с учетом этих скульптурных сооружений".
Карлис Зале участвовал в нескольких выставках с гипсовым слепком скорбящей девы, и ее фотографии также появились в журнале Atpūta за 1930 год. По мнению искусствоведа, эта лирическая тема была важна и интересна для Зале.
Бассейн в конце концов не был реализован. Сегодня никто не может точно сказать, была ли эта идея загублена из-за нехватки денег, художественных разногласий или же Зале увлекся новыми проектами и больше не настаивал на дополнении ансамбля, но печальная композиция "Опавшие розы" - две статуи высотой около 3 метров - была создана и находилась в мастерской скульптора Карлиса Зале.
Nekā personīga: У нас нет сомнений, что это работы Карлиса Зале.
Мара Ласс: Да. Нет никаких сомнений. Есть эскизы. Во вспомогательной коллекции Латвийского национального художественного музея также есть интересный гипсовый материал. Мы не указали дату в книге "Карлис Зале" (автор - Мара Ласс), потому что не знаем, участвовал ли он в выставке объединения художников Sadarbs именно с этим слепком. Ходят также слухи, что он выставлял эту работу в Брюсселе. Но в том, что это работы Зале, нет никаких сомнений.
В 1939 году скульптор Зале потерял свою мастерскую на улице Сатеклес, и многие его работы были перевезены на улицу Гауяс рядом с Лесным кладбищем. Существует множество предположений о том, успел ли Карлис Зале при жизни подарить кому-то обе "Розовые девы" или же его наследство было продано после его смерти, но обе скульптуры оказались в частных руках.
Исполняющий обязанности руководителя Управления кладбищами Рижской думы Гинтс Зела говорит, что неизвестно, кто установил памятник на Первом лесном кладбище в Риге и кто в настоящее время ухаживает за этим местом. В некоторых источниках упоминается лишь, что "Розовая дева" могла появиться здесь в советское время, в начале 1950-х годов.
Скульптура Карлиса Зале включена в список памятников культуры национального значения. Ее состояние оценивается как плохое.
Рижское Управление кладбищами в сотрудничестве с реставратором Рижского агентства памятников составило план восстановления скульптуры и представило его на утверждение в Национальный совет по наследию. Ожидается, что перечень работ будет принят и реставрация скульптуры может начаться уже этим летом.
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