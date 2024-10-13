Жители дома в Строй Риге боятся идти домой: подъезд облюбовали бездомные и наркоманы

Всего два дня назад ситуация улучшилась, так как нынешний замок наконец заменили. Здесь еще остались картонные коробки, а на стенах фекалии; запах на лестничной клетке все еще довольно сильный.

"Я живу здесь с маленькими детьми. Мужа часто нет, я остаюсь одна с маленьким ребенком, а бездомные - мой самый страшный кошмар. Я звонила в полицию 3-4 раза. Полиция их выгоняет, но через пол час они возвращаются. Это уже не так, что это какой-то бедный бомж хочет переночевать. Это четверо больших пьяных мужчин", - сказала Яна, жительница дома.

Если домоуправление знает об этой проблеме уже год, то почему в подъезде не установили нормальную металлическую дверь, которую так легко не открыть?

"Их чинили, а потом снова ломали. Но не было плана по замене дверей, поэтому их ремонтировали понемногу, каждый раз надеясь, что этого будет достаточно. Жаль, конечно, и ее следовало бы заменить сразу, но трудно сказать заранее, что небольшого ремонта будет недостаточно", - сказал представитель RNP.

В RNP сказали, что они поменяли замок и ситуация должна временно улучшиться.

Житель дома Павел считает, что управляющий недостаточно решает проблему и так происходит уже много лет.

"Я живу здесь восемь лет и так было все время. Каждый год я что-то делаю и понимаю, что соседи тоже пишут письма [управляющему], но я не знаю, почему эта проблема никак не решается".

Представитель RNP пояснил: "В домах обычно проводят плановые работы, и обычно потребностей больше, а ресурсы ограничены, поэтому в какой-то момент возникает приоритет... Раньше дверь не была в приоритете, но следующем году она будет, и если люди не возражают против этого приоритета, то это будет следующая работа".

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