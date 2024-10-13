Жить в Старой Риге - прекрасно. Наверное, так думал не один житель других районов города. Однако программа 4. studija получила жалобу от жителей Старой Риги о том, что подъезд их многоквартирного дома превратился в притон бездомных и наркоманов. Местные жители в шоке от того, что управляющая компания не меняет входную дверь и не решает ситуацию. В этом вопросе разбиралась программа 4. studija.
Жители дома в Строй Риге боятся идти домой: подъезд облюбовали бездомные и наркоманы
Что чувствует человек, когда месяцами боится зайти в свою квартиру из-за того, что в подъезде живут бездомные и наркоманы? Это повседневная жизнь жителей дома в самом сердце Старой Риги.
"Любой человек, не знающий кода, очень легко открывает дверь. И прямо в этом подъезде спят бездомные, а наркоманы употребляют наркотики. Это в Старой Риге", - рассказал житель дома Павел.
"Просто страшно приходить домой. В соседних со мной квартирах никто не живет, поэтому я одна с детьми на этом этаже и это очень страшно", - призналась жительница дома Яна.
"Последние полгода мы ведем непрерывную борьбу. Бездомные чувствуют себя здесь как дома. Они приходят, закрывают окна, ночуют и живут", - добавила она.
Павел признался, что жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию.
"Единственное, что они делают, это меняют замок на этой неделе. Раньше они постоянно меняли код, но - зачем код, когда можно просто взломать дверь?", - поделился он.
Инита Кабанова, представитель управляющего зданием SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), призналась: "Да, мы знаем об этой ситуации и в этом доме есть проблема. Дворнику приходится делать двойную работу, замки меняют, а потом их снова ломают. Полиция не может помочь в этой ситуации, поэтому нам приходится искать другие решения. На следующий год планируется установить новые железные двери, а до тех пор мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить чистоту".
Всего два дня назад ситуация улучшилась, так как нынешний замок наконец заменили. Здесь еще остались картонные коробки, а на стенах фекалии; запах на лестничной клетке все еще довольно сильный.
"Я живу здесь с маленькими детьми. Мужа часто нет, я остаюсь одна с маленьким ребенком, а бездомные - мой самый страшный кошмар. Я звонила в полицию 3-4 раза. Полиция их выгоняет, но через пол час они возвращаются. Это уже не так, что это какой-то бедный бомж хочет переночевать. Это четверо больших пьяных мужчин", - сказала Яна, жительница дома.
Если домоуправление знает об этой проблеме уже год, то почему в подъезде не установили нормальную металлическую дверь, которую так легко не открыть?
"Их чинили, а потом снова ломали. Но не было плана по замене дверей, поэтому их ремонтировали понемногу, каждый раз надеясь, что этого будет достаточно. Жаль, конечно, и ее следовало бы заменить сразу, но трудно сказать заранее, что небольшого ремонта будет недостаточно", - сказал представитель RNP.
В RNP сказали, что они поменяли замок и ситуация должна временно улучшиться.
Житель дома Павел считает, что управляющий недостаточно решает проблему и так происходит уже много лет.
"Я живу здесь восемь лет и так было все время. Каждый год я что-то делаю и понимаю, что соседи тоже пишут письма [управляющему], но я не знаю, почему эта проблема никак не решается".
Представитель RNP пояснил: "В домах обычно проводят плановые работы, и обычно потребностей больше, а ресурсы ограничены, поэтому в какой-то момент возникает приоритет... Раньше дверь не была в приоритете, но следующем году она будет, и если люди не возражают против этого приоритета, то это будет следующая работа".
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